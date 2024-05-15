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全盈+PAY 2歲生日慶滿額回饋50% 網購滿千霜淇淋免費

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全盈+PAY2歲生日慶寵粉回饋，帳戶支付滿50送50元。全盈/提供
全盈+PAY2歲生日慶寵粉回饋，帳戶支付滿50送50元。全盈/提供

兼具零售、金融與電商三大混血基因的電子支付品牌「全盈+PAY」歡慶2歲生日，為感謝200萬用戶支持，全盈+PAY攜手全家便利商店玉山銀行、元大銀行及13家電商平台推出「消費滿額回饋50%」、「網購滿千霜淇淋免費吃」、「開立數位帳戶回饋600元儲值金」三大生日慶好康。

歡慶全盈+PAY 2歲生日，即日起至2024年6月30日，於全家便利商店、全台超過18萬家合作通路使用全盈+PAY，以電支帳戶餘額或綁定銀行帳戶付款，消費滿額最高回饋 50%全盈儲值金；單月累積消費達4筆且每筆滿200元，再抽800元全盈儲值金(每月抽10名，共抽30名)！此外，全盈+PAY亦是第一波電支跨機構共用平台 「TWQR」上線業者，消費者於TWQR合作店家使用全盈+PAY掃碼支付，亦同享好康優惠。

針對喜歡網購的剁手族，全盈+PAY加碼請吃Fami!ce全家霜淇淋！2024年 6月30日前於全家行動購、東森購物網、三立電電購等指定13家電商平台，以全盈+PAY電支帳戶餘額或綁定銀行帳戶付款，單筆滿千元再加碼回饋Fami!ce全家霜淇淋乙支 (每人每月最多領3支，限量1,500支/週，贈完為止)。

全盈+PAY攜手玉山銀行、元大銀行再加碼！即日起至2024年6月30日止，首次開立玉山銀行臺幣及外幣數位帳戶，並完成指定任務，回饋600元全盈儲值金(每人限領1次)；新申辦元大銀行鑽金數位帳戶，並綁定全盈+PAY消費任一筆，贈500元全盈儲值金 (每人限領1次，活動總名額1,500名，更多回饋辦法詳見全盈支付銀行活動頁公告)。

全盈+PAY註冊禮、推薦禮好評再延長，2024年底前，首次成功註冊成為全盈+PAY會員，即送註冊禮Let’s Café中杯經典美式1杯；每成功推薦一位好友註冊會員，推薦人再享50元全盈儲值金。

全家便利商店 玉山銀行

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