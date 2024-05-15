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台啤跨界攜手「綠乖乖」 奶油椰子啤酒全家便利店開賣

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
全家便利商店於5月15日至6月11日舉辦台灣啤酒節活動。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店於5月15日至6月11日舉辦台灣啤酒節活動。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奶油椰子口味的「綠乖乖」，代表機器順利運作時亮的綠燈，台灣科技業一向有在機器上放「綠乖乖」的文化，祈願機器順利運轉。這次台灣啤酒跨界攜手乖乖，帶來令人驚豔的限量「台啤乖乖奶油椰子啤酒」，即日起於全家便利商店上市，喝下象徵「機台通行證」的綠色乖乖啤酒，或許好運也會令你暢行無阻。

「台啤乖乖奶油椰子啤酒」亦可參與全家便利商店於5月15日至6月11日的台灣啤酒節活動，任選台啤全系列商品（不含「18天生啤酒」）3件，即享82折優惠；購買任3件台啤商品再加價49元，即可獲得「台啤集氣手把啤酒杯」1個，共兩款圖案，數量有限，售完為止。

「台啤乖乖奶油椰子啤酒」將沁涼的椰子水和清爽的啤酒麥香相融合，每一口都散發著淡淡的奶油玉米甜香，讓人彷彿置身於夏日的熱帶海岸，3%微醺的酒精度和清爽暢快的氣泡感，絕對是今夏消暑的最佳選擇。小時候的乖乖、成年後的台啤，兩個時期的美好，現在可以一口擁有。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒跨界攜手乖乖，帶來令人驚豔的限量「台啤乖乖奶油椰子啤酒」。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣啤酒跨界攜手乖乖，帶來令人驚豔的限量「台啤乖乖奶油椰子啤酒」。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在全家便利商店購買任3件台啤商品再加價49元，即可獲得「台啤集氣手把啤酒杯」1個，共兩款圖案，數量有限，售完為止。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在全家便利商店購買任3件台啤商品再加價49元，即可獲得「台啤集氣手把啤酒杯」1個，共兩款圖案，數量有限，售完為止。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

便利商店 奶油椰子 麥香

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