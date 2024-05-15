快收！沛綠雅攜手設計鬼才史塔克 聯名氣泡水限量抵台

來自法國，全球銷售第一的氣泡天然礦泉水沛綠雅（Perrier），為慶祝品牌160週年，在2024年夏季將攜手法國當代最具影響力的設計鬼才菲利普．史塔克（Philippe Starck），打造全新聯名限量款。全新「PERRIER+ STARCK聯名氣泡水」即日起上市，以物理界知名「菲涅耳透鏡」為靈感，由史塔克精心淬煉全系列設計概念，透過水波、氣泡與光線的完美和諧，使用水平螺紋線條雕刻、強調光感綻放的限量瓶身，賦予極緻美學價值。

「菲涅耳透鏡」的科學技術已被廣泛應用在汽車工業、電影藝術等多重領域，史塔克利用菲涅耳透鏡散播光線的物理特性，在沛綠雅玻璃瓶身上雕刻細緻水平羅紋，佐以高科技精密器械雕刻瓶身立體線條，襯托沛綠雅氣泡的圓潤優雅，透過瓶身的光影折射，清晰可見富含品牌能量的神秘氣泡，帶來繽紛有趣的視覺感受，也讓瓶身更符合人體工學，提升舒適握感。菲利普．史塔克表示：「承載傳奇的沛綠雅瓶身設計，猶如美夢成真。」

享譽全球的法國設計大師菲利普．史塔克，以獨特創新、極簡前衛的藝術設計舉世聞名，堪稱當代設計界的傳奇經典，擁有特殊創作風格。他擅長將藝術與生活結合，讓消費者用簡單直觀的方式使用各式藝術生活用品，最廣為人知的是1990年設計的「Juicy Salif外星人榨汁機」，簡約有趣的造型在歐洲是常年不敗的居家伴手禮首選。

2024年史塔克更首次接下巴黎夏季奧運會金牌設計的重責大任，以「分享至上made for sharing」的設計理念，設計出一分為四的奧運金牌，使獲獎者可將其中3塊獎牌分享給至親摯友，一同紀念雋永美好。史塔克曾多次與大眾分享他的創作理念：「創作就是要盡可能改善更多人的生活。」