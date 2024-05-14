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全台14大夜市全支付進駐 限時周末筆筆享20%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付TWQR 0%手續費助攻，街邊店家數超預期成長2倍。圖／全支付提供
全支付TWQR 0%手續費助攻，街邊店家數超預期成長2倍。圖／全支付提供

全支付自3月11日正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，為首家電支業者於TWQR上開放「信用卡付款」服務，並推出限時加入全支付TWQR「0%手續費」優惠，成功吸引眾多店家加入「TWQR」支付平台，而隨著TWQR的順利拓展，全支付也宣布即日起進駐全台14大夜市，即日起至6月23日祭出超狂優惠，每週五、六、日於指定夜市消費筆筆享20%全點回饋，每週最高回饋達100全點。

14大夜市包含台北的寧夏夜市、士林夜市、饒河夜市、師大夜市、公館夜市、延三夜市、艋舺夜市、臨江夜市，新北樂華夜市、宜蘭東門夜市、花蓮東大門夜市，桃園的中原夜市、中壢夜市，以及台中的總站夜市等人氣夜市。

另外，即日起至5月31日，全支付環台第2輪第2站探索桃園、新竹、苗栗當地人氣餐廳、特色咖啡廳、文具店及各類地方美食，活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，最高可得100全點，使用帳戶付款優惠疊加最高可享15%全點回饋。

即日起至6月30日於各合作通路（全聯除外）使用帳戶付款，包含「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶」付款，皆可享筆筆1.5%全點回饋無上限；連結國泰世華銀行、玉山銀行、元大銀行再加碼，帳戶付款筆筆2%全點回饋，可與各通路優惠活動疊加，等於筆筆消費享回饋最高3.5%。

而還在掙扎沒繳綜所稅的民眾，即日起至6月3日，使用全支付綁定玉山銀行信用卡繳納綜合所得稅，不僅免手續費，不限金額筆筆最高享0.5%全點回饋，全支付再加碼0.5%全點回饋，有機會獲得最高600全點回饋。此外，即日起至5月31日前於各合作通路（全聯、大潤發除外），使用玉山銀行、台新銀行及聯邦銀行信用卡支付，每筆交易享最高5%全點回饋，每月各享最高50全點；首次綁定玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、新光銀行及兆豐銀行信用卡，更有消費滿額加碼贈最高可得88全點優惠。

全支付進駐全台14大夜市，「嗶」一下週週賺100全點回饋！圖／全支付提供
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信用 玉山 饒河夜市

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