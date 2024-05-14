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健身新寵鷹嘴豆泥 波WAVE春大直獨家開賣即食盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
首發推出「經典原味鷹嘴豆泥」，每盒300公克，單盒售價220元。圖／波WAVE提供
首發推出「經典原味鷹嘴豆泥」，每盒300公克，單盒售價220元。圖／波WAVE提供

鷹嘴豆泥（hummus）是歐美潮流人士眼中的瘦身新寵，也是營養師心目中的超級食物，具有高纖維、低脂肪、高蛋白的特性，屬於低GI食物，是近年許多健身愛好者補充營養首選。掌握這股健康飲食潮流，位於春大直的1樓的「波WAVE鷹嘴豆泥專賣店」，獨家推出5種口味的「鷹嘴豆泥即食盒」，結合以色列老牌ACHVA純白芝麻醬（Tahini）、橄欖油、檸檬汁和多種營養豐富的食材，提供更多元的健康美食新選擇。

「鷹嘴豆泥即食盒」的5種口味分別是「經典原味鷹嘴豆泥」、「香料烤蔬菜鷹嘴豆泥」、「紅龍果鷹嘴豆泥」、「栗子南瓜鷹嘴豆泥」、「抹茶鷹嘴豆泥」，採波段式上市，首波推出的是「經典原味鷹嘴豆泥」。「鷹嘴豆泥即食盒」採每日新鮮製作，每盒300公克，單盒售價220至280元不等，視口味而定；購買後請儘速放入冰箱冷藏，建議冷藏保存3天內食用完畢。

「鷹嘴豆泥即食盒」口感滑順，入口溫潤，可以加入雞肉、牛肉等食材當作主食，也可以取代乳酪、美乃滋等沾醬，搭配法棍麵包、Pita口袋餅，甚至是玉米脆片來享用，更可以搭配健康穀物和蔬果沙拉一起吃。

隨同首波「經典原味鷹嘴豆泥」一同上市的，還有以色列青辣醬Schug（舒格），每盒200公克，售價350元。青辣醬Schug（舒格）結合青辣椒、香菜、大蒜的香氣，再以香料調製，成為襯托食材原味的重要醬料，非常適合搭配鷹嘴豆泥及肉品一起享用。

「鷹嘴豆泥即食盒」的5種口味分別是「經典原味鷹嘴豆泥」（由上至下）、「香料烤蔬菜鷹嘴豆泥」、「紅龍果鷹嘴豆泥」、「抹茶鷹嘴豆泥」、「栗子南瓜鷹嘴豆泥」。圖／波WAVE提供
「鷹嘴豆泥即食盒」的5種口味分別是「經典原味鷹嘴豆泥」（由上至下）、「香料烤蔬菜鷹嘴豆泥」、「紅龍果鷹嘴豆泥」、「抹茶鷹嘴豆泥」、「栗子南瓜鷹嘴豆泥」。圖／波WAVE提供
五彩繽紛的鷹嘴豆泥，令人胃口大開。記者高婉珮／攝影
五彩繽紛的鷹嘴豆泥，令人胃口大開。記者高婉珮／攝影
「鷹嘴豆泥即食盒」口感滑順，入口溫潤，可以搭配法棍麵包一起享用。圖／波WAVE提供
「鷹嘴豆泥即食盒」口感滑順，入口溫潤，可以搭配法棍麵包一起享用。圖／波WAVE提供
位於春大直1樓的「波WAVE」，獨家推出5種口味的「鷹嘴豆泥即食盒」。圖／波WAVE提供
位於春大直1樓的「波WAVE」，獨家推出5種口味的「鷹嘴豆泥即食盒」。圖／波WAVE提供

以色列 售價 食材

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