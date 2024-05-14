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家樂福中原店15日重新開幕 三代店引進老虎歡樂世界、酒條通

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福首度聯手全台酒類零售店龍頭「酒條通」，打造酒類新型態24小時店中店。家樂福/提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福首度聯手全台酒類零售店龍頭「酒條通」，打造酒類新型態24小時店中店。家樂福/提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

去年底遭祝融之災的家樂福中原店將於15日全新開幕，該店花近半年重新裝潢打造，將賣場空間再拓寬，並引新專櫃進駐，為家樂福首家全面升級為新型態Hyper3.0規格的量販店。相較於過往的賣場陳列，家樂福新店型的主題性更強烈，打造包括銀髮專區、寵物專區、小農專區等各式店中店，同時加大服飾、花藝、運動等貨架面積，更全面性的滿足當地民眾需求。

家樂福中原店去年底因三位年輕人以殺蟲劑與打火機於地下一樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，粗估損失逾3億元，該店也因此停業近半年的時間。中原店位於中壢區域內指標的蛋黃商圈，過往在銷售上皆維持在全台家樂福前十與北部前六名內的好成績，相當出色。發生火災後家樂福乾脆將中原店打掉重練、全面升級，全新家樂福中原店是首間全Hyper 3.0規格打造，場內拓寬達3千坪極為「舒適寬敞」購物空間、進化結合人氣「品牌店中店」。

此外，以「家庭生活」為選品方向，有超過500坪服飾、鞋類、運動用品專區、生鮮區新服務「鮮魚低溫工作室」、「代客煮」、從產地到餐桌擴大提升「微笑小農專區」、全球綠化植栽風潮「森活蒔光」區、還有主打循環回收材概念毛小孩專區「寵.生活」等。

家樂福中原店打造量販店型規模最大「服飾+鞋類+運動運品區」，整合館內健身中心，形成一條龍的購物與運動需求。

家樂福表示，型服飾專區占地達500坪以上，區內分類各式男女與孩童服飾、鞋業與運動用品專區，服飾區內設有更衣室與服飾修補服務，鞋類區域提供試穿鞋免洗襪，為相應全民運動風氣，以及輔助館內商店街健身中心服務，提供中壢商圈所缺乏且最為齊全的健身運動商品。

同時中原店也可見家樂福新創舉，首度聯手全台酒類零售店龍頭「酒條通」，打造酒類新型態24小時店中店，多款獨家酒款僅在酒條通與家樂福分店才有售。除了提供葡萄酒、威士忌、日本清酒、燒酎、水果酒、調酒類，超過600個品項，酒條通的加入讓家樂福酒類產品線更加多元且完整。

此外，瞄準賣場的家庭客，親子室內遊樂場「老虎歡樂世界」首度進入量販賣場，擴大賣場休閒娛樂功能。家樂福表示，「老虎歡樂世界」提供各式遊戲機台，不僅一次滿足全家人的玩樂需求，也讓賣場成為假日放鬆休閒的好去處。

生鮮區和熟食區的規劃也是該賣場的一大亮點。熟食區打造「新式弧形全罩式陳列台」，結合熟食品、便當、代客煮（泡麵/水餃），還有拓寬增設每日新鮮烹調「自助餐區」。生鮮海產則升級「現切海鮮/生魚片服務」。

家樂福表示，先前在內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務大受歡迎，之後將逐步拓展到全台量販分店，包括此次重新開幕的中原店也一併導入，不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調，每份30元，烹調皆附非籠飼雞蛋和當季鮮蔬，也將加入更多配料清單提供顧客多種嚐鮮搭配。

目前家樂福量販加超市店數有336家，未來首要目標是開至500家店，會以家樂福超市為主，每年希望淨增加15家。目前家樂福量販店有67家，家樂福超市247家，加上Ｍia C'bon有22家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福中原店設置主打循環回收材概念毛小孩專區「寵.生活」。家樂福/提供
家樂福中原店設置主打循環回收材概念毛小孩專區「寵.生活」。家樂福/提供
瞄準賣場的家庭客，親子室內遊樂場「老虎歡樂世界」首度進入量販賣場。家樂福/提供
瞄準賣場的家庭客，親子室內遊樂場「老虎歡樂世界」首度進入量販賣場。家樂福/提供

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