台灣虎航闢台中起飛3航線 開賣促銷1699元起

台灣虎航看好中部地區的旅遊市場潛力，自2017年開航台中-澳門後，今天（14日）宣布將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是台灣虎航再度於中部地區增開新航線，台中出發的航線也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區旅客更便利多元的選擇。

台灣虎航表示，台中-東京成田航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-790，每周二、四、日的上午8時20分自台中機場起飛；回程航班編號IT-791，每周周二、四、日的下午13時40分自東京成田機場起飛。

台中-名古屋航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-778，每周一、五的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-779，每周周一、五的下午16時45分自中部機場起飛。

台灣虎航指出，台中-釜山航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-8636，每周三、六的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-8637，每周周三、六的下午16時10分自金海機場起飛。