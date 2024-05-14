台灣虎航闢台中起飛3航線 開賣促銷1699元起
台灣虎航看好中部地區的旅遊市場潛力，自2017年開航台中-澳門後，今天（14日）宣布將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是台灣虎航再度於中部地區增開新航線，台中出發的航線也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區旅客更便利多元的選擇。
台灣虎航表示，台中-東京成田航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-790，每周二、四、日的上午8時20分自台中機場起飛；回程航班編號IT-791，每周周二、四、日的下午13時40分自東京成田機場起飛。
台中-名古屋航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-778，每周一、五的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-779，每周周一、五的下午16時45分自中部機場起飛。
台灣虎航指出，台中-釜山航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-8636，每周三、六的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-8637，每周周三、六的下午16時10分自金海機場起飛。
為慶祝新航線銷售，台灣虎航即日起推出單程未稅新台幣1,699元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年7月1日起至2024年8月31日止。
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