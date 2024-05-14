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台灣虎航闢台中起飛3航線 開賣促銷1699元起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航宣布，將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，並推出單程未稅新台幣1,699元起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影
台灣虎航宣布，將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，並推出單程未稅新台幣1,699元起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影

台灣虎航看好中部地區的旅遊市場潛力，自2017年開航台中-澳門後，今天（14日）宣布將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是台灣虎航再度於中部地區增開新航線，台中出發的航線也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區旅客更便利多元的選擇。

台灣虎航表示，台中-東京成田航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-790，每周二、四、日的上午8時20分自台中機場起飛；回程航班編號IT-791，每周周二、四、日的下午13時40分自東京成田機場起飛。

台中-名古屋航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-778，每周一、五的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-779，每周周一、五的下午16時45分自中部機場起飛。

台灣虎航指出，台中-釜山航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-8636，每周三、六的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-8637，每周周三、六的下午16時10分自金海機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航即日起推出單程未稅新台幣1,699元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年7月1日起至2024年8月31日止。

台灣虎航今天宣布，將開賣台中出發前往東京成田、名古屋及韓國釜山等新航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天宣布，將開賣台中出發前往東京成田、名古屋及韓國釜山等新航線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 成田機場 航線

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