家樂福中原店停業半年升級回歸 8特色專區搶先看

去年底一場意外大火讓家樂福中原店燒掉3億元，但也給了中原店全新升級的契機，歷經半年復原期間，家樂福中原店以全新Hyper 3.0型態重新亮相，將於5月15日開幕試營運，為24小時營業店。

5月15日開幕當天不限金額消費送家樂福有機金針菇1包（限量300名）；首7日單筆消費滿500元即可免費兌換贈品，每天贈品不同，有機會獲得INLOVE CAFE憋氣檸檬百香綠茶、氣泡水、兒童旅行組、零食、飲料、洗髮精、洗碗手套等。5月15日開幕當天還有20台斤花蓮大西瓜299元帶回家，至5月28日試營運期間家樂福中原、內壢、中壢、平鎮店開幕同慶，多款指定商品買1送1。

家樂福表示，為了提供安全購物環境，中原店在防震、防火相關結構，以及建築結構、公共安全上都有加強並通過法規檢驗。中原店也是全台首間全Hyper 3.0規格打造，場內拓寬達3,000坪，並首度結合「老虎歡樂世界」、「酒條通」等人氣「品牌店中店」，滿足不同族群的購物、娛樂需求。

賣場並以「家庭生活」為選品方向，首度打造超過500坪服飾、鞋類、運動用品專區，以及生鮮區新服務「鮮魚低溫工作室」、「代客煮」、從產地到餐桌擴大提升的「微笑小農專區」，呼應全球綠化植栽風潮的「森活蒔光」，還有主打循環回收材概念毛小孩專區「寵・生活」等，滿足中壢、青埔、平鎮、大園、觀音、楊梅等桃園靠西一帶區域客群。

家電、服飾設超大體驗專區

賣場入口設置旗艦級家電專區，多個品牌家電專櫃，以及家庭體驗區，讓消費者更舒適地體驗、採購。緊接著進入的服飾專區佔地達500坪以上，專區內更設有更衣室與服飾修補服務，全家人需求都可一站購齊。

全新「森活蒔光」園藝專區

有別於其他分店擺設較分散，中原店依據各時節提供超過100種DIY園藝商品，提供包含活體植物、盆栽、切花、仿真植物盆栽、永生花/乾燥花，以及盆栽種植所需盆器，讓顧客盡情選購打造舒壓療癒空間。

「寵・生活」寵物環保專區

不只集結多元寵物用品，更主打環保材質皆可在包裝右上角看到「REPREVE」+寶特瓶圖示與循環R字的回收瓶製成認證標章。還有中原店獨家才有的貓跳台、特殊造型睡墊、貓狗飲水器等，讓寵愛毛小孩的顧客們可多元化選擇。

「友善長者」專區

家樂福中原店Hyper 3.0強化高齡長者所需的商品，特設立「友善長者」專區，從營養保健食品、個人清潔衛生用品等超過400多項商品，並設立食品冰櫃，特選易咀嚼、保存與加熱的食品，方便長者在就近區域內就可選購。另外全店貨架也降低至150公分高度，友善幼兒、長者。

生鮮區海港直送超新鮮

生鮮區也是家樂福中原店的升級重點，超過500坪生鮮空間，全台最多的112門冷凍立櫃，以及長排冷藏OPEN臥式櫃。海產區域特開設新型「鮮魚低溫工作室」，提供海港直送現切生魚片，還有大型模擬海洋養殖的水族魚缸，現買現場直接代處理，貼心服務讓料理海產更加簡單。

「熟食專區」服務多元

全新打造環型「新式弧形全罩式陳列台」，每日現做供應平價便當與自助餐，最新「代客煮」服務只要店內購買的泡麵或者冷凍冷藏水餃，皆提供代煮服務。另導入頂級超市Mia C’bon的牛排現煎台，現場購買牛排就可免費現煎、立即享用。

「酒條通」店中店超過600支特色商品

「酒條通」首進駐家樂福中原店，也成為國內零售通路第一間量販店內的「24小時酒類零售店中店」，提供包含葡萄酒、威士忌、日本清酒、燒酎、水果酒、調酒類等，超過600個品項，不僅與家樂福現有販售酒款不重複，並且有多款好酒僅在酒條通與家樂福中原店獨家販售。現場還設置試飲吧檯，邀民眾現場試喝購買。

電子遊樂區小孩最愛

而讓爸媽可以喘一口氣的「老虎歡樂世界」，場內遊樂設施都是普級，每天11～22時營業，5月18～28日憑全台家樂福購物發票，即可至家樂福中原店服務中心免費兌換老虎歡樂世界代幣5枚（每人限換1次）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康