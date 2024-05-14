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Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko今年4月才在日內瓦曝光的全新三地時區運動表，不到一個月的時間，已經在台上市。
Grand Seiko今年4月才在日內瓦曝光的全新三地時區運動表，不到一個月的時間，已經在台上市。

日本高級腕表品牌Grand Seiko今年4月才在日內瓦曝光的全新三地時區運動表，不到一個月的時間，已經在台上市。特別的表盤紋路，靈感來自雪溪，再現壯麗山岳到了夏天所呈現出綠意與殘餘積雪交錯的特別山景，因此受到矚目。

這款全新的高振頻GMT SBGJ277腕表外觀是醒目的白、綠雙色旋轉表圈，搭配Grand Seiko招牌超鏡面研磨Zaratsu技術處理的表殼，在各個部分交替使用鏡面拋光和髮絲面紋理，藉由對比賦予表款新風貌。因為這一款腕表的前身，可追溯到同系列SBGJ239與SBGJ237皆是使用了雙配色表圈，以及擁有24小時刻度的內表圈，因此才能透過兩個時區指針，來指示出第三地時間，對時常差旅的商務人士非常實用，因此不斷推陳出新。SBGJ277腕表的最大特色就是如殘雪堆積紋理的表盤，讓它跳脫運動感，成為了工作、旅行都可以配戴的表款。

Gérald Genta則是在鐘表與奇蹟沙龍展上，推出了Masterlink腕表。圖／Gérald Genta提供
Gérald Genta則是在鐘表與奇蹟沙龍展上，推出了Masterlink腕表。圖／Gérald Genta提供

而以腕表設計大師Gérald Genta為名的鐘表品牌，則是在鐘表與奇蹟沙龍展上，推出了Masterlink腕表。以品牌經典的Maestro系列為基礎進行優化，挑戰保留招牌不對稱表殼，同時結合一體式表鍊，帶來配戴時的舒適感。於是研發團隊設計出一款每一面都截然不同的表鍊，在手工製作的製造過程中增加複雜性和工藝性。而且鍊節透過隱藏式結構連接在一起，蝴蝶型表扣也採用隱藏式設計，讓表面看不到任何螺絲，展現極致低調奢華。

Grand Seiko 高振頻GMT SBGJ277腕表，特別的表盤紋路，靈感來自雪溪。
Grand Seiko 高振頻GMT SBGJ277腕表，特別的表盤紋路，靈感來自雪溪。

Grand Seiko Sport Collection高振頻GMT SBGJ277腕表，精鋼表殼、表鍊，約21萬5,000元。
Grand Seiko Sport Collection高振頻GMT SBGJ277腕表，精鋼表殼、表鍊，約21萬5,000元。

Gérald Genta Masterlink系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，約69萬元。圖／Gérald Genta提供
Gérald Genta Masterlink系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，約69萬元。圖／Gérald Genta提供

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