這日連3小時「吃喝免費」！寒舍艾美餐飲品牌「TIPSY Sparrow」開幕

為提供台北信義區上班族、逛街客用餐的新選擇，台北寒舍艾美酒店將於5月21日推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，由米其林一星主廚李皞（Chef Paul）擔任廚藝總監、冠軍調酒師余瀚為（Nono）主導調酒，提供美法系現代料理與特色調酒，為信義區的夜生活帶來全新的選擇。為慶祝開幕，5月19日也將舉行開幕派對，現場調酒與小食均可免費享用。

位於寒舍艾美酒店內的「TIPSY Sparrow」，室內空間為91坪，提供64席座位，並打造兩間各可容納6人、10人的包廂。餐廳內採洞穴般的弧形設計，並加入黛綠色磚片、米色洗石子牆面、金屬網棚等不同元素點綴，同時還打造戶外外帶酒吧區，讓服務更融入週邊商圈。

擔任TIPSY Sparrow廚藝總監的李皞，已經憑「Impromptu by Paul Lee」連續5年拿下米其林一星，並由旗下的執行主廚邱奕承擔任餐廳主廚，以美式異國文化結合法菜底蘊，提供一系列特色料理。其中「吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙」將吉拉朵生蠔搭配由塔巴斯克醬、檸檬、糖水製成的冰沙，藉此提昇清新風味，每顆320元。「烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲」則將草蝦以美式啤酒浸泡後，再刷上叻沙醬、蝦醬炭烤，並以柚子胡椒優格涼拌菜絲作為搭配，每份580元。

以美國中部鄉村料理為靈感的「炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁」，藉由優格軟化雞肉，搭配上鴨油炸薯條，以及特製醬汁，帶來飽滿的滋味，每份880元。至於「烤肋眼牛排．牛骨骨髓波爾多醬汁」，以肋眼牛排作為主角，淋上由波爾多醬汁、波特酒以及蘑菇融合製成的醬汁，並在桌邊現挖現刨牛骨髓入菜，增添用餐食趣與層次，每份1,980元。另外店內也提供有「炸比薩．瑪格麗特醬」、「海瓜子．白酒細扁麵．蕃茄．培根」、「羊肉漢堡排．炸鷹嘴豆餅．咖哩」等菜色，最低180元起。

調酒部份，由曾在World Class世界頂尖調酒大賽拿下台灣總冠軍的余瀚為掌舵，翻玩台灣茶、蜜餞、冬瓜茶等本土元素，提供8款特色調酒。「霸王，別逗了」將東方美人茶與琴酒一同浸泡，並加入紅豆與鳳梨汁，有著豆香、茶香與熱帶水果酸甜氣息，每杯350元。「小雀檸檬茶」則是將蘭姆酒浸泡台灣荔香烏龍茶，特製成茶香濃郁的莫希托，暢快清爽，每杯350元。

為慶祝開幕，TIPSY Sparrow將於5月19日15:00～18:00舉辦開幕戶外音樂派對，當天將提供超過10款限量的啤酒與調酒、派對小點，通通採免費供應，並由「四四拍唱片行」打造出時尚DJ舞台，邀請DJ Kool Klone與Bernie輪番演出。

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