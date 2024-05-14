快訊

「再頂嘴就殺你」醉翁持檳榔刀刺傷兒子腹部11公分 警依殺人未遂罪移送

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這日連3小時「吃喝免費」！寒舍艾美餐飲品牌「TIPSY Sparrow」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙，每顆320元。圖／台北寒舍艾美酒店提供
吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙，每顆320元。圖／台北寒舍艾美酒店提供

為提供台北信義區上班族、逛街客用餐的新選擇，台北寒舍艾美酒店將於5月21日推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，由米其林一星主廚李皞（Chef Paul）擔任廚藝總監、冠軍調酒師余瀚為（Nono）主導調酒，提供美法系現代料理與特色調酒，為信義區的夜生活帶來全新的選擇。為慶祝開幕，5月19日也將舉行開幕派對，現場調酒與小食均可免費享用。

位於寒舍艾美酒店內的「TIPSY Sparrow」，室內空間為91坪，提供64席座位，並打造兩間各可容納6人、10人的包廂。餐廳內採洞穴般的弧形設計，並加入黛綠色磚片、米色洗石子牆面、金屬網棚等不同元素點綴，同時還打造戶外外帶酒吧區，讓服務更融入週邊商圈。

擔任TIPSY Sparrow廚藝總監的李皞，已經憑「Impromptu by Paul Lee」連續5年拿下米其林一星，並由旗下的執行主廚邱奕承擔任餐廳主廚，以美式異國文化結合法菜底蘊，提供一系列特色料理。其中「吉拉朵生蠔．雞尾酒醬．塔巴斯克冰沙」將吉拉朵生蠔搭配由塔巴斯克醬、檸檬、糖水製成的冰沙，藉此提昇清新風味，每顆320元。「烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲」則將草蝦以美式啤酒浸泡後，再刷上叻沙醬、蝦醬炭烤，並以柚子胡椒優格涼拌菜絲作為搭配，每份580元。

以美國中部鄉村料理為靈感的「炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁」，藉由優格軟化雞肉，搭配上鴨油炸薯條，以及特製醬汁，帶來飽滿的滋味，每份880元。至於「烤肋眼牛排．牛骨骨髓波爾多醬汁」，以肋眼牛排作為主角，淋上由波爾多醬汁、波特酒以及蘑菇融合製成的醬汁，並在桌邊現挖現刨牛骨髓入菜，增添用餐食趣與層次，每份1,980元。另外店內也提供有「炸比薩．瑪格麗特醬」、「海瓜子．白酒細扁麵．蕃茄．培根」、「羊肉漢堡排．炸鷹嘴豆餅．咖哩」等菜色，最低180元起。

調酒部份，由曾在World Class世界頂尖調酒大賽拿下台灣總冠軍的余瀚為掌舵，翻玩台灣茶、蜜餞、冬瓜茶等本土元素，提供8款特色調酒。「霸王，別逗了」將東方美人茶與琴酒一同浸泡，並加入紅豆與鳳梨汁，有著豆香、茶香與熱帶水果酸甜氣息，每杯350元。「小雀檸檬茶」則是將蘭姆酒浸泡台灣荔香烏龍茶，特製成茶香濃郁的莫希托，暢快清爽，每杯350元。

為慶祝開幕，TIPSY Sparrow將於5月19日15:00～18:00舉辦開幕戶外音樂派對，當天將提供超過10款限量的啤酒與調酒、派對小點，通通採免費供應，並由「四四拍唱片行」打造出時尚DJ舞台，邀請DJ Kool Klone與Bernie輪番演出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁，880元。圖／台北寒舍艾美酒店提供
炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁，880元。圖／台北寒舍艾美酒店提供
余瀚為為TIPSY Sparrow打造「霸王，別逗了」等8款特色調酒。圖／台北寒舍艾美酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
余瀚為為TIPSY Sparrow打造「霸王，別逗了」等8款特色調酒。圖／台北寒舍艾美酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TIPSY Sparrow由李皞（右）擔任廚藝總監，邱奕承擔任主廚。圖／台北寒舍艾美酒店提供
TIPSY Sparrow由李皞（右）擔任廚藝總監，邱奕承擔任主廚。圖／台北寒舍艾美酒店提供
TIPSY Sparrow將於5月21日正式開幕。圖／台北寒舍艾美酒店提供
TIPSY Sparrow將於5月21日正式開幕。圖／台北寒舍艾美酒店提供
烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁，每份1,980元。圖／台北寒舍艾美酒店提供
烤肋眼牛排．牛骨髓波爾多醬汁，每份1,980元。圖／台北寒舍艾美酒店提供

料理 派對 餐廳

延伸閱讀

一個人吃飯為什麼只能坐吧台？TGI FRIDAYS以美食調酒捍衛獨食文化

用12杯調酒巡遊 人氣餐酒館推出環遊世界微醺特調

Bar Pine 松聯名法國香氣 演繹跨界靈動風味

「隱城」酒吧全新EP酒單！調酒師Eason X Perry聯手共創精彩風味火花

相關新聞

家樂福中原店停業半年升級回歸 8特色專區搶先看

去年底一場意外大火讓家樂福中原店燒掉3億元，但也給了中原店全新升級的契機，歷經半年復原期間，家樂福中原店以全新Hyper...

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

日本高級腕表品牌Grand Seiko今年4月才在日內瓦曝光的全新三地時區運動表，不到一個月的時間，已經在台上市。特別的表盤紋路，靈感來自雪溪，再現壯麗山岳到了夏天所呈現出綠意與殘餘積雪交錯的特別山景，因此受到矚目。

這日連3小時「吃喝免費」！寒舍艾美餐飲品牌「TIPSY Sparrow」開幕

為提供台北信義區上班族、逛街客用餐的新選擇，台北寒舍艾美酒店將於5月21日推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」...

台中出發航線增！台灣虎航開賣台中飛東京成田、名古屋、釜山3航線

看好中部地區的旅遊市場潛力，台灣虎航今(14)宣布即日起將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是...

大火損逾5億家樂福中原店明早開幕 「起火點」重建首次曝光

桃園市中壢區家樂福中原店去年12月3日大火後，停業近半年重新裝潢賣場空間，店方公告明天（15日）重新開幕，家樂福中原店今...

海尼根攜手法國軍靴品牌打造潮流包 小7獨家限量加購

海尼根宣布首次與全球知名法國軍靴品牌PALLADIUM，跨界合作推出潮流包款，包括「PALLADIUM多功能波士頓旅行袋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。