台中出發航線增！台灣虎航開賣台中飛東京成田、名古屋、釜山3航線

看好中部地區的旅遊市場潛力，台灣虎航今(14)宣布即日起將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是台灣虎航自2017年開航台中-澳門後再度於中部地區增開新航線，台中出發的航線也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區的虎迷們，更便利多元的選擇。

台中-東京成田航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT790，每週二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每週週二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。

台中-名古屋航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT778，每週一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每週週一、五的下午16:45自中部機場起飛。

台中-釜山航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT8636，每週三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每週週三、六的下午16:10自金海機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於即日起推出單程未稅1699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年7月1日起至2024年8月31日止。更多相關開賣訊息請詳見活動網頁。