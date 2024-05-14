中部出發 台灣虎航開賣台中東京成田/名古屋/釜山3航線
看好中部地區旅遊市場潛力！台灣虎航（6757）14日宣布，即日起將開賣台中-東京成田、台中-名古屋、台中-釜山3條新航線，這也是台灣虎航自2017年開航台中-澳門之後，再度於中部地區增開新航線。
台灣虎航由台中出發的航線，也從原本的1條增為4條航線，提供中部地區的虎迷們，更便利多元的選擇。
台灣虎航說，台中-東京成田航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT790，每週二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每週週二、四、日下午13:40自東京成田機場起飛。
台中-名古屋航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT778，每週一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每週週一、五下午16:45自中部機場起飛。
台中-釜山航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT8636，每週三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每週週三、六下午16:10自金海機場起飛。
為慶祝新航線銷售，台灣虎航將從即日起推出單程未稅1,699起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年7月1日起至2024年8月31日止。更多相關開賣訊息，請詳見活動網頁(https://pse.is/5wxe6x)。
台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。
與航線有關的不定期優惠訊息，請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並關注台灣虎航官方IG帳號(tigerair.taiwan)，以獲得第一手消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言