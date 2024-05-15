輕鬆在家鍛鍊你的身材！今夏最「繩」奇的減肥黑科技

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聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
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韓國 ZEST UP首度插旗台灣。這間以健身產品研發為主的公司，致力於開發出令人耳目一新的創意健身用品，最新一代產品『ZROPE 戰繩』首次問世便在韓國達成銷售突破兩千萬韓元的成就，在日本更是達到了千萬日圓的傲人成績！這次攜手有.設計團隊，將於5/15(三)在嘖嘖募資上開賣啦！

『ZROPE 戰繩』輕巧且容易收納，在韓國獲得廣泛好評與喜愛，材質更是選用高於傳統鋼材四倍的黑科技複合材質，十分耐久，讓運動者能夠更專注於鍛鍊！。不僅如此，『ZROPE 戰繩』更能夠讓使用者在簡單的運動過程中快速燃脂，且使用十分鐘就能達到有氧或是肌力訓練1小時的熱量消耗。

(圖/有你共創提供)
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ZEST UP 品牌訴求為打造出全家大小都能使用的『ZROPE 戰繩』，並以追求實用性為目標，最終針對根據長年耕耘運動產業的大數據分析研發出了三種不同的強度，不論是運動新手或是長期健身的用戶都能完美對應！

『ZROPE 戰繩』不僅僅只是一個創新的黑科技戰繩，更是一種對於健康生活的寓意。透過研發新技術和大數據分析，滿足快節奏生活族群對於高效率健身的需求，現代人對於健康保健的觀念與日俱增，而『ZROPE 戰繩』的問世更是讓運動沒有距離，它不但是一個運動配件，更是一種對於生活態度的體現。好的健康從日常做起，『ZROPE 戰繩』絕對能打開你對於日常鍛鍊的全新想像。

(圖/有你共創提供)
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韓國『ZROPE 戰繩』，由 有.設計團隊於5/15（三）在嘖嘖平台進行募資，喜愛健身及想要想動就動的朋友，趕緊把握現在限量超早鳥45折起的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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