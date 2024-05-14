海尼根攜手法國軍靴品牌打造潮流包 小7獨家限量加購

海尼根宣布首次與全球知名法國軍靴品牌PALLADIUM，跨界合作推出潮流包款，包括「PALLADIUM多功能波士頓旅行袋」與「海尼根 PALLADIUM斜跨手機包」，限量加購活動在7-ELEVEN統一超商獨家舉辦。即日起至5月28日止，凡於7-ELEVEN統一超商購買海尼根指定多包裝（海尼根330ml 4入組、海尼根500ml 4入組、海尼根星銀啤酒330ml 6入組、海尼根星銀啤酒500ml 4入組），即可以299元加購任一包款，數量有限，送完為止，贈品以實物為準。

海尼根年度企畫「Afterwork By Heineken」活動，如火如荼進行中，今年海尼根舉辦一系列活動，主張下班後的生活可以有許多不同的想像，鼓勵人們發掘下班後精彩的「跨圈人生」，並透過打開海尼根、打開新想像。

來自法國里昂的PALLADIUM為全球知名的軍靴品牌，過去以「大膽」、「不羈」、「忠於自我」的品牌精神，以跨度探索的理念不斷鼓勵大眾勇於探索未知可能，此次雙方首度合作，以相同的理念號召粉絲下班後用最具風格的態度，一起從城市走向戶外，迎向不被框架的全新紀元。

海尼根攜手PALLADIUM以跨度探索為概念，打造出前所未有、台灣獨家限量2大潮流包款，包含「PALLADIUM多功能波士頓旅行袋」與「海尼根 PALLADIUM斜跨手機包」，結合雙品牌指標性設計，包款上除了印上活動標語「Afterwork By Heineken」，並以象徵海尼根的綠色設計點綴，充滿海尼根的風格讓你展現出與眾不同。

「PALLADIUM多功能波士頓旅行袋」的潮流感與容量兼具，是今年必備的包包款式，同時可以有手提、斜背等多種背法，是各種旅行的最佳夥伴。「海尼根 PALLADIUM斜跨手機包」的輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用，更可成為日常的穿搭配件之一。