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修杰楷秀升級面料 adidas炎夏運動依舊有型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男星修杰楷演繹了最新AIRCHILL以及升級版HEAT.RDY兩大款式，感受上衣不黏身、透氣速乾的體驗。圖／adidas提供
男星修杰楷演繹了最新AIRCHILL以及升級版HEAT.RDY兩大款式，感受上衣不黏身、透氣速乾的體驗。圖／adidas提供

炎炎夏日，adidas運動服飾再進化，推出全新HIIT訓練服飾，專為高強度間歇運動設計，頂級AIRCHILL系列，採用最新風感科技面料製成，幫助運動愛好者提升運動表現。而女性訓練專業服飾則首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，滿足所有運動需求，享受每個揮汗時刻！

adidas HIIT訓練服飾系列為不同程度運動者提供最合適裝備，今年首度推出最高等級的AIRCHILL款式，透過衣服高效透氣性，加快散熱與降溫，避免在動態過程因身體悶熱影響運動表現。男星修杰楷也演繹了最新AIRCHILL以及升級版HEAT.RDY兩大款式，感受上衣不黏身、透氣速乾的體驗。AIRCHILL系列在人體運動時最需要散熱的肩、背、腰等區域利用AIRCHILL風孔，360°增強空氣流動，能幫助身體分區散熱。而HEAT.RDY男生款採用獨家的「3D波浪緹花」布料，不貼膚材質，能有效減少流汗貼在身上的不適感，專注完成訓練。

adidas女性訓練專業服飾則首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，滿足所有運動需求。圖／adidas提供
adidas女性訓練專業服飾則首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，滿足所有運動需求。圖／adidas提供

同時，女性訓練專業服飾也隨之升級，像是首度推出的2 IN 1運動背心，就是一款兼顧日常穿著、且能在健身房即刻開練的服飾。結合運動內衣與外穿背心的外型，不僅貼合亞洲人身型，成套式美型剪裁更能完美包覆胸形。另外即使有穿短袖上衣，內衣選擇也不能馬虎，TLRD MOVE系列提供高效肌肉支撐力，透過全新adiFlex 2.0面料環繞背部與底圍的LYCRA彈力帶設計，提升穩定支撐性與彈性，有包覆感而沒有束縛。

adidas TLRD MOVE系列內衣，提供高效肌肉支撐力。圖／adidas提供
adidas TLRD MOVE系列內衣，提供高效肌肉支撐力。圖／adidas提供

adidas推出全新HIIT訓練服飾，其中最頂級AIRCHILL系列，重點區域利用風孔增強空氣流通。圖／adidas提供
adidas推出全新HIIT訓練服飾，其中最頂級AIRCHILL系列，重點區域利用風孔增強空氣流通。圖／adidas提供

adidas 2 IN 1運動背心，1,690元。圖／adidas提供
adidas 2 IN 1運動背心，1,690元。圖／adidas提供

adidas AIRCHILL系列T恤，1,690元。圖／adidas提供
adidas AIRCHILL系列T恤，1,690元。圖／adidas提供

adidas訓練短褲，1,690元。圖／adidas提供
adidas訓練短褲，1,690元。圖／adidas提供

adidas HEAT.RDY T恤，1,690元。圖／adidas提供
adidas HEAT.RDY T恤，1,690元。圖／adidas提供

adidas AIRCHILL系列女裝T恤，1,690元。圖／adidas提供
adidas AIRCHILL系列女裝T恤，1,690元。圖／adidas提供

adidas 修杰楷 健身房 運動

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