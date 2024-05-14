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《藝響世界》留法藝術家美展 今起北市藝文走廊展十天

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
方晶霈「翻開新世紀篇章」以特殊的倒立構圖和日本浮世繪海浪的概念來表現奧運新的競賽項目：霹靂舞、攀岩、衝浪、滑板。將城市街頭活動融入並升級承眾所矚目的大舞台上，讓大家欣賞到不一樣的極限運動，邁向新一代年輕潮流化的奧運新篇章。圖／邱冠伶提供
方晶霈「翻開新世紀篇章」以特殊的倒立構圖和日本浮世繪海浪的概念來表現奧運新的競賽項目：霹靂舞、攀岩、衝浪、滑板。將城市街頭活動融入並升級承眾所矚目的大舞台上，讓大家欣賞到不一樣的極限運動，邁向新一代年輕潮流化的奧運新篇章。圖／邱冠伶提供

留法藝術家邱冠伶帶領44位5歲至70幾歲的學生舉辦《藝響世界》成果美展。展覽以自然生態動植物、日常生活環境、藝術鑑賞及故事性等等，以各種不同媒材的平面繪畫為主。今起至5月24日於台北市議會藝文走廊展出。

主辦單位指出，展出作品有本土在地化、巴黎奧運以及名畫改寫等三個亮點。在地文化方面，主要以東方彩墨的形式繪出台灣節慶文化和特色風光，如：端午包粽的阿嬤們、中秋團圓一家烤肉萬家香的情景、熱鬧的夜市小吃攤、採柿的農婦，還有描繪體驗收割稻米的辛勤之喜。

本次共有14位學員參加法國IMAJ-Centre pour l’UNESCO所舉辦的國際性繪畫大賽，也榮獲佳績。主辦單位指出，透過奧運主題讓學生觀察人的動態，創作出不同運動賽事的情景。另有學生運用夏卡爾繽紛的色彩，瑪格利特和達利的虛幻空間感，拼湊屬於自己的超現實夢境。

留法藝術家邱冠伶現今專職投入藝術教學與個人創作。她表示，本著純真快樂的心情接觸不同的美，學習互相欣賞與分享，一起發掘驚喜，成果展除了將藝術的熱情用繽紛的色彩展現之外，同時也要實現「散播歡樂．散播愛」的心願，豐富自己的人生，也感動他人。

林果「稻穗香裡慶豐年」敘述曾參加過一次有趣體驗是如何從種稻到收割的校外教學活動，也將此特別的經驗第一次運用水墨的方式畫下這收穫滿滿又流露出辛勤後歡喜的瞬間。圖／邱冠伶提供
林果「稻穗香裡慶豐年」敘述曾參加過一次有趣體驗是如何從種稻到收割的校外教學活動，也將此特別的經驗第一次運用水墨的方式畫下這收穫滿滿又流露出辛勤後歡喜的瞬間。圖／邱冠伶提供
譚曉琳「夏卡爾之夢」將夏卡爾其中一幅作品（Over the town）改寫成猶如聖誕老人的送禮員搭著雪橇飛越天際到全世界送禮物的構圖，運用粉彩和蠟筆妝點整個畫面，雖是夜晚也能呈現繽紛又開心的色彩。圖／邱冠伶提供
譚曉琳「夏卡爾之夢」將夏卡爾其中一幅作品（Over the town）改寫成猶如聖誕老人的送禮員搭著雪橇飛越天際到全世界送禮物的構圖，運用粉彩和蠟筆妝點整個畫面，雖是夜晚也能呈現繽紛又開心的色彩。圖／邱冠伶提供

巴黎奧運 藝術家

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