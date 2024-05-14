《藝響世界》留法藝術家美展 今起北市藝文走廊展十天

留法藝術家邱冠伶帶領44位5歲至70幾歲的學生舉辦《藝響世界》成果美展。展覽以自然生態動植物、日常生活環境、藝術鑑賞及故事性等等，以各種不同媒材的平面繪畫為主。今起至5月24日於台北市議會藝文走廊展出。

主辦單位指出，展出作品有本土在地化、巴黎奧運以及名畫改寫等三個亮點。在地文化方面，主要以東方彩墨的形式繪出台灣節慶文化和特色風光，如：端午包粽的阿嬤們、中秋團圓一家烤肉萬家香的情景、熱鬧的夜市小吃攤、採柿的農婦，還有描繪體驗收割稻米的辛勤之喜。

本次共有14位學員參加法國IMAJ-Centre pour l’UNESCO所舉辦的國際性繪畫大賽，也榮獲佳績。主辦單位指出，透過奧運主題讓學生觀察人的動態，創作出不同運動賽事的情景。另有學生運用夏卡爾繽紛的色彩，瑪格利特和達利的虛幻空間感，拼湊屬於自己的超現實夢境。