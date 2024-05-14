聽新聞
test
0:00 / 0:00
《藝響世界》留法藝術家美展 今起北市藝文走廊展十天
留法藝術家邱冠伶帶領44位5歲至70幾歲的學生舉辦《藝響世界》成果美展。展覽以自然生態動植物、日常生活環境、藝術鑑賞及故事性等等，以各種不同媒材的平面繪畫為主。今起至5月24日於台北市議會藝文走廊展出。
主辦單位指出，展出作品有本土在地化、巴黎奧運以及名畫改寫等三個亮點。在地文化方面，主要以東方彩墨的形式繪出台灣節慶文化和特色風光，如：端午包粽的阿嬤們、中秋團圓一家烤肉萬家香的情景、熱鬧的夜市小吃攤、採柿的農婦，還有描繪體驗收割稻米的辛勤之喜。
本次共有14位學員參加法國IMAJ-Centre pour l’UNESCO所舉辦的國際性繪畫大賽，也榮獲佳績。主辦單位指出，透過奧運主題讓學生觀察人的動態，創作出不同運動賽事的情景。另有學生運用夏卡爾繽紛的色彩，瑪格利特和達利的虛幻空間感，拼湊屬於自己的超現實夢境。
留法藝術家邱冠伶現今專職投入藝術教學與個人創作。她表示，本著純真快樂的心情接觸不同的美，學習互相欣賞與分享，一起發掘驚喜，成果展除了將藝術的熱情用繽紛的色彩展現之外，同時也要實現「散播歡樂．散播愛」的心願，豐富自己的人生，也感動他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言