快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珠寶也吹運動風！CHAUMET全新入門手鍊迎奧運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供

令人期待的巴黎奧運即將於7月登場，今年奧運更得法國精品集團LVMH大力贊助，不但代表隊制服成焦點，獎牌更將由享譽240多年歷史的法國珠寶品牌Chaumet設計，以象徵法國人自傲的六角形國土為靈感，裝飾光芒四射的線條，並融入巴黎和希臘的地標標誌，充滿意義的精緻細節。

除了傑出的運動選手，Chaumet也為奧運於今年6月推出全新Bee My Love絲繩手環，串上世家經典蜂巢設計、鑲嵌3顆鑽石，不僅蘊含拿破崙蜜蜂家徽的勤奮與豐饒意涵，也呼應獎牌的設計。吊墜的部分比照Bee My Love全系列的珠寶，以獨樹一幟的鏡面拋光及切角設計捕捉光線，在舉手投足之間流轉耀眼光芒，也完美呼應奧運獎牌折射出的迷人亮彩。手環採用的絲繩利用再生技術製成，在美觀之餘也保持永續精神，並提供7款顏色選擇，便於符合個人穿搭風格。相較於腕錶皮質錶帶或硬式手環，Bee My Love 絲繩配戴輕巧更加適合夏日運動或出遊配戴。

Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
模特兒演繹全新Bee My Love手環。圖／CHAUMET提供
模特兒演繹全新Bee My Love手環。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
模特兒演繹全新Bee My Love手環。圖／CHAUMET提供
模特兒演繹全新Bee My Love手環。圖／CHAUMET提供
2024巴黎奧運的獎牌由LVMH集團旗下的高級珠寶品牌Chaumet設計。圖／CHAUMET提供
2024巴黎奧運的獎牌由LVMH集團旗下的高級珠寶品牌Chaumet設計。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，有多種顏色可選擇再生材質絲繩，40,000元。圖／CHAUMET提供
2024巴黎奧運的獎牌由LVMH集團旗下的高級珠寶品牌Chaumet設計。圖／CHAUMET提供
2024巴黎奧運的獎牌由LVMH集團旗下的高級珠寶品牌Chaumet設計。圖／CHAUMET提供

巴黎奧運 法國

延伸閱讀

珠寶金飾價高外食費漲 高所得家庭反而通膨更有感

力拚霹靂舞巴黎奧運門票 孫振將出征資格賽

拳擊／與甘家葳獲企業贊助 黃筱雯走出低潮拚門票

陸避戰奧運舉重71公斤級 美國選手成陳玟卉最大勁敵

相關新聞

海尼根攜手法國軍靴品牌打造潮流包 小7獨家限量加購

海尼根宣布首次與全球知名法國軍靴品牌PALLADIUM，跨界合作推出潮流包款，包括「PALLADIUM多功能波士頓旅行袋...

修杰楷秀升級面料 adidas炎夏運動依舊有型

炎炎夏日，adidas運動服飾再進化，推出全新HIIT訓練服飾，專為高強度間歇運動設計，頂級AIRCHILL系列，採用最新風感科技面料製成，幫助運動愛好者提升運動表現。而女性訓練專業服飾則首次推出2 IN 1運動背心、AIRCHILL訓練服飾，滿足所有運動需求，享受每個揮汗時刻！

珠寶也吹運動風！CHAUMET全新入門手鍊迎奧運

令人期待的巴黎奧運即將於7月登場，今年奧運更得法國精品集團LVMH大力贊助，不但代表隊制服成焦點，獎牌更將由享譽240多...

《藝響世界》留法藝術家美展 今起北市藝文走廊展十天

留法藝術家邱冠伶帶領44位5歲至70幾歲的學生舉辦《藝響世界》成果美展。展覽以自然生態動植物、日常生活環境、藝術鑑賞及故...

博恩竟不是第一！台灣TOP6喜劇演員包你笑到肚子痛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣喜劇演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣喜劇演員排行。

斯貝賽5大神祕酒廠、9款高年份絕版祕藏 首度現身台灣

全球領導烈酒集團保樂力加（Pernod Ricard），獨家珍奢鉅獻全新「斯貝賽秘境 （Secret Speyside）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。