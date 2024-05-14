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珠寶也吹運動風！CHAUMET全新入門手鍊迎奧運
令人期待的巴黎奧運即將於7月登場，今年奧運更得法國精品集團LVMH大力贊助，不但代表隊制服成焦點，獎牌更將由享譽240多年歷史的法國珠寶品牌Chaumet設計，以象徵法國人自傲的六角形國土為靈感，裝飾光芒四射的線條，並融入巴黎和希臘的地標標誌，充滿意義的精緻細節。
除了傑出的運動選手，Chaumet也為奧運於今年6月推出全新Bee My Love絲繩手環，串上世家經典蜂巢設計、鑲嵌3顆鑽石，不僅蘊含拿破崙蜜蜂家徽的勤奮與豐饒意涵，也呼應獎牌的設計。吊墜的部分比照Bee My Love全系列的珠寶，以獨樹一幟的鏡面拋光及切角設計捕捉光線，在舉手投足之間流轉耀眼光芒，也完美呼應奧運獎牌折射出的迷人亮彩。手環採用的絲繩利用再生技術製成，在美觀之餘也保持永續精神，並提供7款顏色選擇，便於符合個人穿搭風格。相較於腕錶皮質錶帶或硬式手環，Bee My Love 絲繩配戴輕巧更加適合夏日運動或出遊配戴。
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