斯貝賽5大神祕酒廠、9款高年份絕版祕藏 首度現身台灣

全球領導烈酒集團保樂力加（Pernod Ricard），獨家珍奢鉅獻全新「斯貝賽秘境 （Secret Speyside）」系列，標榜全數選自酒廠密度居於全蘇格蘭之冠的斯貝賽區的從未現世、甚至早已拆廠之酒廠，橫跨9大神秘酒廠，9支酒款區分為核心系列（Core range）以及單一年分系列（Vintage age），展現斯貝賽繽紛的迷人風貌。

5大神秘酒廠包括海拔最高、由冷冽泉水賦予酒液獨特原始風味的斯貝賽燈塔——「布拉佛（Braeval）」酒廠；1898年開業、但現已拆除，罕見可以同時生產泥煤與非泥煤風味，以作為高年份皇家禮炮調和基酒聞名的「凱普多尼克 （Caperdonich）」酒廠；還有被譽為「保樂力加集團創新實驗室」，擁有6座大小形狀各異的蒸餾器，首席調酒師們如Billy Walker、Alan Wincheste、Sandy Hyslop，皆曾在此將創新與古法完美交融「格蘭凱斯（Glen Keith）」酒廠。

以及蘇格蘭最為隱匿的古老神秘花園，為百齡罈高年份威士忌增添花香基調的「米爾頓道夫（ Miltonduff）」酒廠；還有僅運營46年即封廠、滴滴珍稀，以「Imperial帝國」之名及罕見蠟質調性，備受老饕藏家追捧的「格蘭赫卡倫 （A'Glac Charran）」酒廠。

「斯貝賽秘境」系列在工藝上更是首度呈現，獨立原廠將最低年份26年起之單一麥芽威士忌酒液完美封存，透過原桶強度裝瓶，採非冷凝過濾、不加一滴水稀釋，完整蘊藏隱世威士忌酒廠最原始而純粹的斯貝賽風味，彷彿置身於罕為人至的酒廠旁桶邊品飲，喚醒沈睡數十年的神秘風味。

在酒標設計方面，該系列透過獨家一致性酒瓶與酒標，不僅襯托出由多家神秘酒廠共同打造而生的磅礡氣勢，更為一生唯一的風味絕跡，淋漓盡致地表現出引人仰望的典藏魅力。

在9款高年份絕版秘藏當中，「格蘭凱斯（Glen Keith ）31年」及4支單一年份系列酒款——「凱普多尼克泥煤版（Caperdonich Peated）1997」、「格蘭凱斯（Glen Keith）1990」、「米爾頓道夫（Miltonduff）1991」、「格蘭赫卡倫（A'Glac Charran） 1990」，只於保樂力加集團的私人俱樂部「Le Cercle」獨家販售。

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