華航2024TTE 線上旅展開跑

為滿足國人暑假旅遊的需求與及早規劃下半年出國行程，華航（2610）2024TTE線上旅展於5月15日搶先開跑。將送出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，幸運得主可於2024年7-12 月，每月任選一個華航航點，想去哪就去哪，讓您完成環遊世界的夢想。

此次華航線上旅展，活動期間從5/15至6/10，提供精選航點82折起之優惠回饋旅客，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元，國人最愛的首爾只要6,068元起（未稅）、福岡7,708元起（未稅），還可搭配熊本/鹿兒島，華航的日本大九州讓您行程進出自由配，不走回頭路，通通不到8千元；而即將進入彩虹花季的北海道，最低15,555元起（未稅）；南半球的澳洲全面下殺85折起， 7/14即將開航的西雅圖最低22,092元起（未稅）；華航直飛歐洲6大航點全面87折起，不用中停與轉機，給您飛行時間省一點、座椅舒適好一點、艙等選擇多一點，距離歐洲又更靠近了。

凡活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，另外還有「美國西雅圖首航機票」、「日本大九州任一航點機票」等超級夢幻大獎，與多樣好禮等你帶回家，例如：「福華飯店行政套房住宿/自助吧餐券」、「momo購物網空氣清淨機」、「中華電信日韓漫遊序號」、「Uber APP指定機場行程優惠序號」。

5/31-6/3台北國際觀光博覽會（TTE）四天展期中，華航將請您品嚐諾富特飯店特別準備的華航特調咖啡! 華航會員訂房，還享55折優惠。

另外購買華航台北高松來回機票，可至當地機場櫃檯領取三大優惠券（機場巴士來回乘車券、高松港-小豆島來回船票、栗林公園入場券），旅展期間除享有原折扣外，於華航官網購票尚可享受單程機票再減500元，來回再減1,000元的優惠。

信用卡好康部分，中華航空中國信託聯名卡提供「華航聯名卡專區購票86折起」；線上旅展活動期間好康加碼，單筆滿NT2萬元(含)以上最高送NT300元「兩大超商2選一即享券」；中信卡單筆消費滿NT3萬元(含)，送「叫車吧 機場接送NT250元折價券」乙份，四天展期透過網路申辦華航聯名卡尊鼎無限卡，再加碼贈送「萬國通路後背包」。

台新銀行環球無限卡於華航官網購票，不限金額享每卡回饋300元刷卡金，除環球無限卡外之信用卡享單筆滿萬元贈200元超商禮券。全卡別，購票每筆可再抽RIMOWA行李箱。福華富邦聯名卡於華航官網訂購機票，則可享點數3倍回饋。

除了購票抽獎之外，華航即時回饋會員，推出免抽獎加碼即刻送!只要登錄資料，即可勾選加碼好禮，各種好禮直接送給您，包含「中華電信多國漫遊優惠折扣序號」、「Uber APP X華航會員獨家購票乘車優惠」、「momo購物網88折價券」，讓您同步享有更多專屬優惠，數量有限送完為止。

華航好康享不完! 線上旅展期間，至活動頁參加「華航超級夢幻大獎」IG濾鏡，預習說出獲獎心情遊戲，於6/10前將得獎心情濾鏡照片，Hashtag #華航超級夢幻大獎，及@chinaairlines.tw 華航官方IG帳號，公開分享於個人限動，並截圖保存（個人IG帳號須設定為公開），就有機會獲得華航鹿兒島來回機票。