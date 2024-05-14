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「全台首店」好吸客 「漢堡排_嘉」每日逾百人排隊等入場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「漢堡排＿嘉」國產牛漢堡排定食450元。圖／Global Mall提供
「漢堡排＿嘉」國產牛漢堡排定食450元。圖／Global Mall提供

國人熱愛美食，對「全台首店」更是狂熱。來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排_嘉」，台灣首店在Global Mall新北中和4樓登場，開幕四天以來吸引排隊人潮踴躍，每天一開店即有超過百人排隊，首日更有喜愛嘗鮮的20多歲民眾凌晨4點與朋友相約來搶頭香。現場座席共計25席次，採現場排隊候位入場，每日接待客人最多為300位，開幕首三日更是每天傍晚6點前即完售。

主打每日新鮮現切、職人手打、採用炭火燒烤的「漢堡排＿嘉」，採用日本F1國產牛，日使用肉量超過100公斤，每天早上新鮮分切製作成絞肉，由職人親手拍打為漢堡排，再經由獨家高技術門檻的炭火燒烤，高達300度的炭火瞬間將漢堡排外皮變得Q脆，再利用不同區域的炭火溫度將肉汁緊緊鎖在其中，表皮脆口、入口軟嫩多汁。搭配的米飯為日本製造羽釜鍋烹煮的日本精米，點每份漢堡排套餐，還有「大武山牧場」AA級可生食級雞蛋一顆，與日本同步享受美味的TKG生雞蛋拌飯。

「漢堡排＿嘉」帶來多種經典套餐，包括「國產牛漢堡排定食」450元，包括一般漢堡排3個；喜愛牛舌的則不能錯過「牛舌漢堡排定食」520元，包括牛舌漢堡排2個＋一般漢堡排1個，較一般漢堡排多了牛舌的Q脆；視覺、味覺都享受的限量「特選牛舌排定食」推650元，包括厚切牛舌排1個＋一般漢堡排2個。此外，5月20日起還將開賣限量「WAGYU和牛漢堡排定食」560元，包括WAGYU和牛漢堡排2個。

Global Mall表示，中和店近來以吸引年輕客層為主要策略，而年輕人熱愛美食，話題「首店」更對他們有吸引力，最近新開「築間酸菜魚」、「漢堡排_嘉」都有效吸引年輕客群造訪喜愛。

「漢堡排_嘉」主打炭火漢堡排。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」主打炭火漢堡排。圖／Global Mall提供
來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排_嘉」，台灣首店位於Global Mall新北中和4樓，開幕四天每天一開店吸引超過百人排隊。圖／Global Mall提供
來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排_嘉」，台灣首店位於Global Mall新北中和4樓，開幕四天每天一開店吸引超過百人排隊。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」特選牛舌排定食。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」特選牛舌排定食。圖／Global Mall提供
位於Global Mall新北中和4樓的「漢堡排_嘉」，現場座席共計25席次，採現場排隊候位入場。圖／Global Mall提供
位於Global Mall新北中和4樓的「漢堡排_嘉」，現場座席共計25席次，採現場排隊候位入場。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」現場座席共計25席次。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」現場座席共計25席次。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」特選牛舌排定食650元。圖／Global Mall提供
「漢堡排_嘉」特選牛舌排定食650元。圖／Global Mall提供

日本 漢堡 雞蛋

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