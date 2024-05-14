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廢棄木材、水庫淤泥…無印良品松高店特展 裝潢有玄機
MUJI無印良品今年為進軍台灣20周年，推出一系列與台灣共好的活動，即日起至5月26日，在松高旗艦店一樓特別推出「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展，展現無印良品近年來推出的各種回收、永續與台灣共好的實體案例，透過商品與素材的展示，也代表品牌深耕台灣在地，並持續實踐永續目標。
展場內，首先看到的是無印良品與Gogoro聯名車款，車殼部分元件更首次使用 PCR PP（Post-Consumer Recycled Polypropylene）回收再生原料，上市至今不到一年，已經賣出超過15,000台，且即日起至6月2日，推出入手Gogoro VIVA MIX ME送聯名款連身式雨衣，買 Gogoro VIVA ME送聯名款超容量巧納袋，再享每月199元資費方案。
台灣有著豐富的林業資源，但許多樹木因為災害或危及安全需要伐除，但部分樹木卻還能發揮效用，因此無印良品在松高旗艦店的餐桌板，採用自大雪山上的「枯危木」，不砍伐新木材為理念；而台灣水庫淤積狀況嚴重，成功大學為解決泥沙淤積的狀況，研發水庫淤泥改質技術，將淤泥轉變為環保防水粉，取名於樂土，無印良品將樂土運用在松高旗艦店的牆面裝潢，部分盆器也採用樂土材質製造，更為環保無毒，且防水與透氣性相較於水泥盆器更好。
廢棄木材也能變身「木絲水泥」，內含60%木絲、40%水泥與水製成，木絲來源為台灣永續林場的疏伐木，松高店的生活雜貨家具區，以木絲水泥打造牆面，讓顧客都能進一步認識。
無印良品也推出包裝減塑，包括將塑膠掛勾改為紙製掛勾，包括衣料品等，將過往以塑膠材質製成的標籤線軸、掛勾、尺寸貼紙、內衣內褲包裝袋，材料也進行更換，另外許多產品都陸續改為紙製包裝，持續減塑。
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