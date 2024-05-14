快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦道出原委

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄木材、水庫淤泥…無印良品松高店特展 裝潢有玄機

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品積極減塑，衣料品中的塑膠製品，陸續改為紙製品。圖／無印良品提供
無印良品積極減塑，衣料品中的塑膠製品，陸續改為紙製品。圖／無印良品提供

MUJI無印良品今年為進軍台灣20周年，推出一系列與台灣共好的活動，即日起至5月26日，在松高旗艦店一樓特別推出「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展，展現無印良品近年來推出的各種回收、永續與台灣共好的實體案例，透過商品與素材的展示，也代表品牌深耕台灣在地，並持續實踐永續目標。

展場內，首先看到的是無印良品與Gogoro聯名車款，車殼部分元件更首次使用 PCR PP（Post-Consumer Recycled Polypropylene）回收再生原料，上市至今不到一年，已經賣出超過15,000台，且即日起至6月2日，推出入手Gogoro VIVA MIX ME送聯名款連身式雨衣，買 Gogoro VIVA ME送聯名款超容量巧納袋，再享每月199元資費方案。

台灣有著豐富的林業資源，但許多樹木因為災害或危及安全需要伐除，但部分樹木卻還能發揮效用，因此無印良品在松高旗艦店的餐桌板，採用自大雪山上的「枯危木」，不砍伐新木材為理念；而台灣水庫淤積狀況嚴重，成功大學為解決泥沙淤積的狀況，研發水庫淤泥改質技術，將淤泥轉變為環保防水粉，取名於樂土，無印良品將樂土運用在松高旗艦店的牆面裝潢，部分盆器也採用樂土材質製造，更為環保無毒，且防水與透氣性相較於水泥盆器更好。

廢棄木材也能變身「木絲水泥」，內含60%木絲、40%水泥與水製成，木絲來源為台灣永續林場的疏伐木，松高店的生活雜貨家具區，以木絲水泥打造牆面，讓顧客都能進一步認識。

無印良品也推出包裝減塑，包括將塑膠掛勾改為紙製掛勾，包括衣料品等，將過往以塑膠材質製成的標籤線軸、掛勾、尺寸貼紙、內衣內褲包裝袋，材料也進行更換，另外許多產品都陸續改為紙製包裝，持續減塑。

無印良品與Gogoro的聯名機車中，車殼部分元件更首次使用 PCR PP回收再生原料。圖／無印良品提供
無印良品與Gogoro的聯名機車中，車殼部分元件更首次使用 PCR PP回收再生原料。圖／無印良品提供
無印良品將木絲水泥，運用在牆面裝潢上。圖／無印良品提供
無印良品將木絲水泥，運用在牆面裝潢上。圖／無印良品提供
無印良品將水庫淤泥製作成的樂土，運用在盆器與裝潢上。圖／無印良品提供
無印良品將水庫淤泥製作成的樂土，運用在盆器與裝潢上。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店舉辦「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展，呈現出眾多永續的實例。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店舉辦「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展，呈現出眾多永續的實例。圖／無印良品提供
台灣森林中的枯危木，也能重新發揮效用。圖／無印良品提供
台灣森林中的枯危木，也能重新發揮效用。圖／無印良品提供

大雪山 永續 無印良品

延伸閱讀

沒人在充電！高雄Gogoro電池交換站突爆炸起火 一旁加油站員工嚇壞

無印良品慶20周年 國產豆奶捐獲利5%復育森林

Gogoro歡慶MUJI無印良品在台20週年 聯名車款購車即享兩大限時禮遇

歡慶母親節挑好禮！無印良品、HOLA推出滿千送百

相關新聞

博恩竟不是第一！台灣TOP6喜劇演員包你笑到肚子痛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣喜劇演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣喜劇演員排行。

斯貝賽5大神祕酒廠、9款高年份絕版祕藏 首度現身台灣

全球領導烈酒集團保樂力加（Pernod Ricard），獨家珍奢鉅獻全新「斯貝賽秘境 （Secret Speyside）...

團聚小酌不可少！6大熱門酒類你最愛喝哪一種？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「酒類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的酒類排行。

「全台首店」好吸客 「漢堡排_嘉」每日逾百人排隊等入場

國人熱愛美食，對「全台首店」更是狂熱。來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排_嘉」，台灣首店在Global Mall新...

廢棄木材、水庫淤泥…無印良品松高店特展 裝潢有玄機

MUJI無印良品今年為進軍台灣20周年，推出一系列與台灣共好的活動，即日起至5月26日，在松高旗艦店一樓特別推出「Mak...

朴信惠也被坑…為何士林夜市屢見遊客遭「割韭菜」？ 管理者揭實情

士林夜市曾是全台最知名的觀光夜市，更是不少外國遊客來台首選，但近幾年，「坑殺遊客」的事件屢屢攻占版面，就連韓星蒞臨也對現場價格感到訝異。難道台北市府無法可管？如何重振最強夜市聲威？行內人這麼說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。