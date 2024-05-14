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誠品南西「2024夢幻甜點店」逾30間排隊甜點一次解鎖

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
杏仁核白桃荔枝烏龍三色棋格270元。圖／誠品提供
杏仁核白桃荔枝烏龍三色棋格270元。圖／誠品提供

台北南西商圈一向是年輕人吃美食、逛街聚會喜愛的聚集地，瞄準甜點愛好者，誠品生活南西將於5月17日起至5月26日推出「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」，首次橫跨全台10大縣市，集結逾30間人氣排隊名店，共帶來近50款南西限定甜點為歷年來最多獨家，限時十天開張。

這次號召到平時甚少出攤熱門店家，像是未曾在北部露面的苗栗「Rubato Handmade Lab」、台中「戽道町甜點工作室」、彰化「好望角司康肉桂捲專賣店」等預約制工作室、專賣店初次出攤，一次解鎖由北至南多家預約制工作室獨家甜點。

由北至南多家預約制工作室帶來獨家甜點包括肉桂捲名店「胖死我太太」限定楓糖胡桃碎碎肉桂捲；「盈盈甜點」帶著開心果鹽之花迷你毛巾卷現身。台中工作室「桑桑サンサンサンド」一展玩味日式塗鴉的童心，帶來可蒐集也可以享用的Q版蛋白造型吊卡餅乾；苗栗「Rubato Handmade Lab.」甜點工作室則有極少單賣出現的胖胖蝴蝶酥與千層捲捲。夾心餅乾專賣店「是日Fourth Day」備齊表情淘氣的厭世夾心組，以及大人限定貝禮詩拿鐵布丁杯。

或是將網路甜點名店一次收藏，包括僅能線上搶購的司康專家「桑夏甜點」、宅配爆單法點專賣「MEI.DESSERT」、夾心奶霜製作達人「伍一甜點」等熱門網店都將限時於誠品南西登場。

司康專賣店「桑夏甜點」，帶來熱門濃郁茶系玄米抹茶、夏季清爽的柚見檸夏司康杯；擅長法點的「MEI.DESSERT」主打混血甜品達克馬卡龍。首次夢幻聯動的「Apr.28 X 臻甜手作」合作研發濃抹厚巧厚布塔，於酥軟融口的奶油酥餅間夾入超濃郁厚巧內餡。來自新竹網店「TEA IN BED在床上的下午茶」，全新研發麝香葡萄金萱綠佐紅心芭樂、香蕉巧克力花糕限量上架。

誠品生活南西2024 Melting Manifesto夢幻甜點店

活動時間：2024/5/17 (五) - 5/26 (日)

活動地點：誠品生活南西 4F Event Space

參與品牌名單：VOILÀB 佤芮、盈盈甜點、WUNIQUE 吳一無二 法式甜點、桑桑 サン サン サンド、好望角司康肉桂捲專賣店ＨowWantJarOfFood、Mr.Moan 莫恩先生、MANO MANO、小朱甜點、桑夏甜點sun shia pastry、半吊子廚房、Apr.28 X 臻甜手作、胖死我太太 Feedthewife、是日Fourth Day、MEI.DESSERT、邦穀烘焙製造所、DUU EAT、小和好點 dot.dot. Bakery & Café、Sheryl's Recipe 嗜甜女子、香.甜生活、漂夢島、TEA IN BED、台南之恥、杏仁核、伍柒甜點 Wu Chi、騷晒麵包專門店South Side Bakery、Ruby's、全統西點麵包、戽道町甜點工作室、找到了可頌小売所、偷偷 TOUTOU、伍一甜點、Rubato Handmade Lab.、歪歪歪甜點。

誠品生活南西將於5月17日起推出「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」。圖／誠品提供
誠品生活南西將於5月17日起推出「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」。圖／誠品提供
胖死我太太楓糖胡桃碎碎肉桂捲80元。圖／誠品提供
胖死我太太楓糖胡桃碎碎肉桂捲80元。圖／誠品提供
VOILÀB佤芮帶來全台首創雙餡四層達克瓦茲，哈密瓜達克瓦茲250元。圖／誠品提供
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MANO MANO4吋花頌880元。圖／誠品提供
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桑桑サンサンサンド桑桑吊卡餅乾150元。圖／誠品提供
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戽道町甜點工作室貴妃烏龍布丁80元。圖／誠品提供
戽道町甜點工作室貴妃烏龍布丁80元。圖／誠品提供
「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」出攤資訊。圖／誠品提供
「2024 Melting Manifesto夢幻甜點店6.0」出攤資訊。圖／誠品提供

甜點 誠品

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