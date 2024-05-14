快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦道出原委

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

PUMA攜手樂事LAY'S帶來腦洞大開新聯名 台灣限定潮鞋＋小包搶眼又可愛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA首度與零食品牌樂事Lay's攜手合作，以80年代時尚為靈感加上搶眼黃色經典洋芋片包裝，推出聯名潮玩包。圖／PUMA提供
PUMA首度與零食品牌樂事Lay's攜手合作，以80年代時尚為靈感加上搶眼黃色經典洋芋片包裝，推出聯名潮玩包。圖／PUMA提供

PUMA首度與零食品牌樂事Lay's攜手合作，以80年代時尚為靈感加上搶眼黃色經典洋芋片包裝，推出聯名潮玩包，包含了CA PRO復古厚底潮鞋，以及隨身小包，要讓人不注意也難！

PUMA首次與洋芋片品牌Lay's樂事合作，以街頭潮玩主題為發想，推出台灣限定聯名潮玩包，包含人氣潮履CA PRO，並加碼贈送小包和迷你包，為消費者帶來滿滿驚喜。PUMA將Lay's洋芋片包裝重新翻玩，等比例放大出獨家包裝，在原有袋面上加入PUMA招牌跳豹及品牌字樣，以街頭塗鴉的方式呈現出潮流風格。不僅加大包裝，還能滿足穿搭渴望，其中包含CA PRO復古厚底潮鞋，透過黑、白配色營造簡約百搭外型，同時還打造聯名小包，附上可調節掛繩，無論是斜背、掛脖還是手拿都潮流可愛。最後並提供Lay's經典原味隨手包洋芋片，一起送給購買者。

Reebok則是再次與Randomevent合作，以「AFTER TROUBLE」為主題，推出兩款經典鞋。圖／Reebok提供
Reebok則是再次與Randomevent合作，以「AFTER TROUBLE」為主題，推出兩款經典鞋。圖／Reebok提供

而Reebok則是再次與Randomevent合作，以「AFTER TROUBLE」為主題，推出PREMIER PUMP PARIS TRAINER和CLUB C兩款經典鞋款。於是在鞋面上做舊或是融入貝殼吉他片的設計作為點綴，希望傳達了在經歷一番「麻煩」後，在海邊享受放鬆時光的情景。提到黑、白配色潮鞋，A Bathing Ape（BAPE®）也在這季推出全新CLUTCH STA系列鞋款，鞋面採用仿鱷魚皮材料製成，增添品味和風格。提供極淨白和曜石黑兩種醒目配色選擇，搭載從ROAD STA鞋汲取靈感的經典氣墊，以其獨特的設計和優質材料彰顯個性。

PUMA CA PRO鞋，2,980元。圖／PUMA提供
PUMA CA PRO鞋，2,980元。圖／PUMA提供

BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供
BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供

Reebok CLUB C鞋，4,980元。圖／Reebok提供
Reebok CLUB C鞋，4,980元。圖／Reebok提供

BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供
BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供

Reebok PREMIER PUMP PARIS TRAINER鞋，6,580元。圖／Reebok提供
Reebok PREMIER PUMP PARIS TRAINER鞋，6,580元。圖／Reebok提供

PUMA 品牌 材料

延伸閱讀

MLB／藤浪晉太郎右肩拉傷 本季首登大聯盟進傷兵名單

台澳簽科技合作協議

精品、設計師來加持！盤點4雙話題潮鞋 你最想入手誰？

王思佳上Joeman節目「真假貨對決」當場脫鞋驗真偽 笑稱網友都用影片截圖辨別

相關新聞

博恩竟不是第一！台灣TOP6喜劇演員包你笑到肚子痛

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台灣喜劇演員」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣喜劇演員排行。

斯貝賽5大神祕酒廠、9款高年份絕版祕藏 首度現身台灣

全球領導烈酒集團保樂力加（Pernod Ricard），獨家珍奢鉅獻全新「斯貝賽秘境 （Secret Speyside）...

團聚小酌不可少！6大熱門酒類你最愛喝哪一種？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「酒類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的酒類排行。

「全台首店」好吸客 「漢堡排_嘉」每日逾百人排隊等入場

國人熱愛美食，對「全台首店」更是狂熱。來自日本東京原宿炭火漢堡排專門店「漢堡排_嘉」，台灣首店在Global Mall新...

廢棄木材、水庫淤泥…無印良品松高店特展 裝潢有玄機

MUJI無印良品今年為進軍台灣20周年，推出一系列與台灣共好的活動，即日起至5月26日，在松高旗艦店一樓特別推出「Mak...

朴信惠也被坑…為何士林夜市屢見遊客遭「割韭菜」？ 管理者揭實情

士林夜市曾是全台最知名的觀光夜市，更是不少外國遊客來台首選，但近幾年，「坑殺遊客」的事件屢屢攻占版面，就連韓星蒞臨也對現場價格感到訝異。難道台北市府無法可管？如何重振最強夜市聲威？行內人這麼說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。