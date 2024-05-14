PUMA攜手樂事LAY'S帶來腦洞大開新聯名 台灣限定潮鞋＋小包搶眼又可愛！

PUMA首度與零食品牌樂事Lay's攜手合作，以80年代時尚為靈感加上搶眼黃色經典洋芋片包裝，推出聯名潮玩包，包含了CA PRO復古厚底潮鞋，以及隨身小包，要讓人不注意也難！

PUMA首次與洋芋片品牌Lay's樂事合作，以街頭潮玩主題為發想，推出台灣限定聯名潮玩包，包含人氣潮履CA PRO，並加碼贈送小包和迷你包，為消費者帶來滿滿驚喜。PUMA將Lay's洋芋片包裝重新翻玩，等比例放大出獨家包裝，在原有袋面上加入PUMA招牌跳豹及品牌字樣，以街頭塗鴉的方式呈現出潮流風格。不僅加大包裝，還能滿足穿搭渴望，其中包含CA PRO復古厚底潮鞋，透過黑、白配色營造簡約百搭外型，同時還打造聯名小包，附上可調節掛繩，無論是斜背、掛脖還是手拿都潮流可愛。最後並提供Lay's經典原味隨手包洋芋片，一起送給購買者。

Reebok則是再次與Randomevent合作，以「AFTER TROUBLE」為主題，推出兩款經典鞋。圖／Reebok提供

而Reebok則是再次與Randomevent合作，以「AFTER TROUBLE」為主題，推出PREMIER PUMP PARIS TRAINER和CLUB C兩款經典鞋款。於是在鞋面上做舊或是融入貝殼吉他片的設計作為點綴，希望傳達了在經歷一番「麻煩」後，在海邊享受放鬆時光的情景。提到黑、白配色潮鞋，A Bathing Ape（BAPE®）也在這季推出全新CLUTCH STA系列鞋款，鞋面採用仿鱷魚皮材料製成，增添品味和風格。提供極淨白和曜石黑兩種醒目配色選擇，搭載從ROAD STA鞋汲取靈感的經典氣墊，以其獨特的設計和優質材料彰顯個性。

PUMA CA PRO鞋，2,980元。圖／PUMA提供

BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供

Reebok CLUB C鞋，4,980元。圖／Reebok提供

BAPE® CLUTCH STA鞋，7,599元。圖／BAPE®提供