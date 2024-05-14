朴信惠也被坑…為何士林夜市屢見遊客遭「割韭菜」？ 管理者揭實情

士林夜市曾是全台最知名的觀光夜市，更是不少外國遊客來台首選，但近幾年，「坑殺遊客」的事件屢屢攻占版面，就連韓星蒞臨也對現場價格感到訝異。難道台北市府無法可管？如何重振最強夜市聲威？行內人這麼說。

「夜市經濟」是台灣相當獨有的特色，也是提振觀光的重要命脈，但沒有好的管理，原本的優勢反成了反效果。日前韓國女星朴信惠在台開粉絲見面會，順道抽空去逛士林夜市，原先準備買台灣特有的大芒果，卻被「半台斤賣100元」，一顆300元的價格嚇到。

無獨有偶，上個月中一名大陸遊客到士林夜市購買釋迦，結帳時發現1顆竟要價200元，而且味道也和試吃時有不小落差，讓這名遊客相當不滿，在小紅書上揭露攤商的惡行，在網路社群發達的年代，負面消息很快就散播出去，再度重創形象。

「其實大部分攤商都是善良、老實，而且規規矩矩做生意，但就是有一些老鼠屎⋯⋯」，談到當前亂象，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山有感而發，也利用機會替大家抱屈。

士林外來攤商多、管理難，難甩坑殺問題

如今夜市被貼上「坑殺遊客」的負面標籤，蘇文山認為最主要原因，出在當地有不少外來攤商，例如最近兩起事件，都不是協會的會員，朴信惠造訪的水果攤，就是外來攤商來當地租店面，而且還是外籍新娘，現階段已和房東溝通請他們離開，這些人只在乎眼前利益，根本不會考慮長遠的發展。

根據現行規定，台北市政府針對士林夜市已祭出所謂記點機制，攤商只要違規2次會記1點，1年內累積3點就會強制除名撤攤，但這些規範，能讓在地攤有所警惕，卻無法管理打游擊戰、沾醬油的外來店家。

一位在地攤商不諱言，能在當地做好幾年生意的，幾乎都不會有問題，大家彼此也熟悉，就是有一些外來店家，找了一個位置擺攤做生意，對他們來說，只想著怎麼在短時間獲取最大利益。

此外場域也是一大問題，這名攤商以寧夏夜市為例，當地就是在一個街廓裡面，對商圈自治會來說就很容易進行管理，沒有列管的攤販也難有取巧空間，反觀士林夜市腹地寬廣很多，外圍的區域有很多開放空間、消防空間，很多攤商違規擺攤，自然管理起來就很麻煩。

當然，士林夜市名氣太過響亮，自然也容易成為箭靶；蘇文山坦言，每個夜市一定都有坑殺情形，但有些知名度不高，很可能就船過水無痕，但士林夜市有其代表性，一出事情容易吸引媒體版面，自己就常常看到網紅或是號稱記者的人，在當地找題材，當然這些都是他們必須承擔的，只能想辦法讓問題愈少愈好。

北市市場處長陳庭輝坦言，針對坑殺的攤商，市政府都有一些規範，但政府基本上管理是一個場域，沒有辦法管理到每一個人的人心，「很多東西還是要靠攤商的自制力」。

一位在地攤商不諱言，能在當地做好幾年生意的，幾乎都不會有問題，大家彼此也熟悉，就是有一些外來店家，找了一個位置擺攤做生意，對他們來說，只想著怎麼在短時間獲取最大利益。

逛「水果攤」需多注意，務必看清楚價格

至於該如何避免遇到坑殺情形？陳庭輝直言，首先就是看清楚價格，同時使用經濟部標準檢驗局檢驗合格的電子秤，只要違規都會警告，現階段市府嚴格要求攤商必須把價格標示清楚，店家要寫多少是他的事，能不能賣出去就回歸市場機制。

只要大家碰到攤販未確認總價及購買意願，就強迫購買，除了可以當場拒絕，也請記下該攤位置及攤名，向市府單位取締，屆時就會進行聯合稽查。

「逛到水果攤就要注意，」蘇文山不諱言，坑殺的情形高達九成都發生在現切水果攤，早期士林夜市生意最好時，這些水果攤就是專門坑殺大陸團客，畢竟對岸的水果品質沒有台灣好，不少人試吃之後驚為天人，加上又不懂台灣行情，自然容易受騙上當。

他要大家想想，這些攤商上午去市場購買大量不同種類的水果，還要切給大家提供試吃服務，自然會把價格拉得很高。

一位資深導遊不諱言，台灣民眾如果要吃水果，通常都會整顆帶回家自己切，很少人會選擇去買現切水果，因此他帶隊都會提醒大家，當現切水果攤開在很多觀光客的地方，絕大多數就是準備坑殺牟利。

士林夜市全盛時期，有高達18家現切水果攤，但蘇文山指出，歷經多次坑殺風波，今年初現切水果攤只剩下3攤，近期韓星事件登上各大版面，在自治會道德勸說下只剩下一攤，他不是說現切水果一定有問題，但在購買時，就要多提高警覺。

（本文出自2024.05.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）