連14天9折！藏壽司首度插旗楠梓 滿額送BT21資料夾

藏壽司進駐高雄楠梓了！全新「楠梓藍田路店」將於5月28日正式開幕，並於5月21日開始試營運，將會是楠梓首間藏壽司分店，並以土藏屋造型打造出千坪的用餐空間。為慶祝開幕，連續14天可享9折限時優惠。此外，藏壽司也將於5月17日起，推出限定「BT21 Jelly Candy資料夾」，滿額就能免費帶回家。

看好楠梓科技產業園區的發展潛力，藏壽司首度進駐高雄楠梓。全新開幕的「楠梓藍田路店」採土藏屋造型，共提供233個座位，且提供汽機車與車輛充電服務。為慶祝新店開幕，5月21日至6月3日期間，凡完成社群任務，就可享用餐9折優惠。另外「YES!來電」充電站，配合新店試營運，5月21日至27日期間，充多少電就送多少YES Points點數。店內並設立ChargeSPOT行動電源租借站，6月3日前，可享「前半小時免費」優惠。

繼推出「宇宙明星 BT21」扭蛋及集點贈之後，藏壽司也推出4款「BT21 Jelly Candy 系列資料夾」。5月17日起至5月28日依日期推出4波滿額贈活動。凡消費滿1,000元，並完成指定任務，即可兌換期間限定「BT21 Jelly Candy 資料夾」，適合粉絲蒐集，數量有限，送完為止。