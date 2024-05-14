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鐵粉注意！年度「獺祭之會」將至 未公開限量酒搶先喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
開元食品攜手旭酒造株式會社的年度「獺祭之會」，將於6月21日在台北萬豪酒店隆重舉行。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
開元食品攜手旭酒造株式會社的年度「獺祭之會」，將於6月21日在台北萬豪酒店隆重舉行。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

開元食品與日本獺祭原廠「旭酒造株式會社」攜手，將於6月21日在台北萬豪酒店舉行一年一度的「獺祭之會」。會中嚴選7款獺祭經典酒款，搭配國宴御廚高鋼輝團隊的獨家限定菜單，打造頂級中式套餐，詮釋獺祭搭配美食的迷人魅力；活動中更特別加碼旭酒造首次於美國紐約亮相的全新品牌「DASSAI BLUE」，未公開的限量酒款，也可以在這裡搶先喝到。

為表達對此次「獺祭之會」的重視，日本獺祭原廠「旭酒造株式會社」社長櫻井一宏，也將來台與清酒同好共襄盛舉。入場票券即日起於博客來售票系統限量開賣，原價每人4200元，5月26日前購票享早鳥優惠價3980元；另有11人包桌團購優惠價，每張3880元；為確保餐宴品質及稀有酒款，席次有限，售完為止。

此次「獺祭之會」由日本國宴酒「獺祭」與台灣國宴御廚團隊「台北萬豪酒店」強強聯手，由曾任2016年總統就職國宴主廚的高鋼輝領軍。高鋼輝主廚擁有超過35年的中餐廚師經驗，擅長褒湯、中華料理、粵菜，並以將中西式、傳統與創意料理混搭聞名，深受國際名人喜愛。他這次親自監製「獺祭之會」獨家限定菜單，以獺祭清酒融入料理，結合慢火細膩的中式手法，為與會貴賓帶來中日結合的創新美食饗宴。

活動期間除品嚐國宴頂級料理外，還能一次品嘗眾多獺祭嚴選酒款，包括「獺祭23/39/45系列酒款」、「新生獺祭23」、「獺祭45發泡濁酒」、「獺祭100%遠心分離二割三分」等佳酩，更有夢幻酩酒「獺祭．磨之先驅」與首次公開「DASSAI BLUE」神秘加碼酒款，絕對是全台獺祭粉絲不能錯過的年度盛會。

「DASSAI BLUE」是旭酒造在美國紐約推出的全新品牌，於2023年開始釀造，使用美國產山田錦和當地水源，融合當地素材釀造清酒，強勢進軍美國市場，持續挑戰釀造出最美味的清酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

眾多獺祭嚴選酒款將於「獺祭之會」登場，門票限量開賣。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
眾多獺祭嚴選酒款將於「獺祭之會」登場，門票限量開賣。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024年「獺祭之會」推出夢幻酩酒「獺祭45發泡濁酒」。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024年「獺祭之會」推出夢幻酩酒「獺祭45發泡濁酒」。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
旭酒造社長櫻井一宏，加碼亮相美國紐約全新品牌「DASSAI BLUE」未公開限量酒款。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
旭酒造社長櫻井一宏，加碼亮相美國紐約全新品牌「DASSAI BLUE」未公開限量酒款。圖／開元食品提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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