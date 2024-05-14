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就是要跟NewJeans戴同款！CARIN全新太陽眼鏡 演繹復古美式風格
想跟人氣女團NewJeans一樣時尚有型嗎？那麼就不可錯過她們代言的韓國眼鏡品牌CARIN帶著同款全新太陽眼鏡來搶市，推出了以「New Rhythm」為主題的新設計，強調不僅可以在休閒活動中使用，也可以在日常生活中配戴。
隨著NewJeans全球代言形象釋出，CARIN也帶來Hanni同款的全新偏光系列太陽眼鏡，能阻擋擾人眩光，輕盈又舒適耐用，是極簡時髦單品。而熱銷款式板材系列，透過Minji、Danielle、Haerin來演繹，有窄框貓眼造型、也有復古窄圓框和窄方框的款式，結合多種柔和色彩的板材墨鏡，自然又百搭。還有漸層系列新品，使用純鈦材質無感舒適配戴，使用半鏡面鏡片，打造出高質感；而且在鏡片設計上以清透涼感的藍色為主調，同時又具有透光效果，由Minji和Hyein示範的同款，整體風格簡單不複雜。
除了CARIN帶來新款之外，來自德國的MYKITA新太陽眼鏡則採用品牌獨家專利的高科技MYLON®材質製成，有著木質般的表面，搭配平滑、具光澤感的不鏽鋼金屬材質，加上深色粗框與金銀色細緻線條的組合，打造簡潔時尚的設計，均在位於柏林的MYKITA HAUS手工製成。同時搭配POLARIZED PRO偏光鏡片，有效濾除有害紫外線、紊亂反射光線與眩光，創造明亮清晰且自然如實的色彩及對比感知；另外表層鍍有增透膜以提供100%的抗UV防護，給予雙眼最全面保護。
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