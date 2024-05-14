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鹿港蛋黃酥名店快閃忠孝SOGO 狂吸人潮還有秒殺隱藏版

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
鹿港人氣蛋黃酥「新口味食品行」即日起至5月19日出動蛋黃酥行動餐車快閃SOGO台北忠孝館，一開店就吸引民眾踴躍排隊。圖／摘自SOGO臉書粉絲專頁
鹿港人氣蛋黃酥「新口味食品行」即日起至5月19日出動蛋黃酥行動餐車快閃SOGO台北忠孝館，一開店就吸引民眾踴躍排隊。圖／摘自SOGO臉書粉絲專頁

鹿港知名蛋黃酥「新口味食品行」即日起至5月19日出動蛋黃酥行動餐車快閃SOGO台北忠孝館，現場不僅有招牌人氣蛋黃酥，更帶來限量隱藏版古早味綠豆椪，一開店就吸引喜歡蛋黃酥的民眾踴躍排隊。另外，天母SOGO即日起至6月3日推出國際美食節，館內各式餐飲將帶來限定新菜與優惠。

以蛋黃酥聞名的「新口味食品行」，每一顆蛋黃酥皆以純手工製作，也因主打減糖減油，卻仍保有蛋黃酥的層次風味與豐潤口感，常獲得消費者認為奇蛋黃酥「皮酥、豆沙綿密、甜而不膩」的好評，也被不少網友評論為「心中蛋黃酥的第一名」、「鹿港的代表美食」。快閃SOGO忠孝館期間，帶來新鮮出爐的人氣蛋黃酥禮盒，售價為325元6入，每日限量供應，每⼈限購5盒。現場買蛋黃酥可享加購「古早味綠豆椪」（每顆80元）買1送1，每人限購1顆，每日限量50份，一開店就造成秒殺。

天母SOGO最近迎來丸亀製麵新開幕，經典暢銷人氣王豚骨烏龍麵特別受大人、小孩歡迎。吃到飽的漢來海港餐廳，即日起至5月17日為甜點季，攜手曾任職於米其林星級餐廳的日本甜點主廚，設計了10款期間巧克力甜點盛宴，即日起至7月9日還有期間限定的蟹黃蒸生蠔、焗烤松露香菇丸等限定鹹食新菜色。另外，Sarabeth’s、成真咖啡、omocafé皆推出午茶優惠，讓民眾在綠蔭與陽光穿透的空間，愜意享受午茶時光。

在鹿港經營35年的新口味食品行，蛋黃酥甜而不膩的好滋味大獲好評。圖／SOGO提供
在鹿港經營35年的新口味食品行，蛋黃酥甜而不膩的好滋味大獲好評。圖／SOGO提供
新口味食品行的古早味綠豆椪，是老顧客才知道的隱藏版商品。圖／SOGO提供
新口味食品行的古早味綠豆椪，是老顧客才知道的隱藏版商品。圖／SOGO提供
天母SOGO迎來丸亀製麵新開幕，經典暢銷人氣王豚骨烏龍麵特別受大人、小孩歡迎。圖／SOGO提供
天母SOGO迎來丸亀製麵新開幕，經典暢銷人氣王豚骨烏龍麵特別受大人、小孩歡迎。圖／SOGO提供

SOGO 甜點 蛋黃酥

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