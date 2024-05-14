鹿港蛋黃酥名店快閃忠孝SOGO 狂吸人潮還有秒殺隱藏版

鹿港知名蛋黃酥「新口味食品行」即日起至5月19日出動蛋黃酥行動餐車快閃SOGO台北忠孝館，現場不僅有招牌人氣蛋黃酥，更帶來限量隱藏版古早味綠豆椪，一開店就吸引喜歡蛋黃酥的民眾踴躍排隊。另外，天母SOGO即日起至6月3日推出國際美食節，館內各式餐飲將帶來限定新菜與優惠。

以蛋黃酥聞名的「新口味食品行」，每一顆蛋黃酥皆以純手工製作，也因主打減糖減油，卻仍保有蛋黃酥的層次風味與豐潤口感，常獲得消費者認為奇蛋黃酥「皮酥、豆沙綿密、甜而不膩」的好評，也被不少網友評論為「心中蛋黃酥的第一名」、「鹿港的代表美食」。快閃SOGO忠孝館期間，帶來新鮮出爐的人氣蛋黃酥禮盒，售價為325元6入，每日限量供應，每⼈限購5盒。現場買蛋黃酥可享加購「古早味綠豆椪」（每顆80元）買1送1，每人限購1顆，每日限量50份，一開店就造成秒殺。