3顆頂級玉荷包可買一個便當… 量少價揚 恆春搶鮮上市！

全台玉荷包荔枝最早採收的屏東縣恆春鎮，今年因受去年小犬颱風造成延遲性災害，產量暴跌七成，首批採收母親節前送台北拍賣，在市場量少和消費者嘗鮮心理下，拍出平均每公斤300元高價，大顆頂級品則來到550元，3顆就可以買一個便當；恆春果農說，雖拍出好價，但量少只能乾瞪眼，另全國最大產區的高雄大樹產區災情也不輕，要有吃不到平價玉荷包的心理準備了。

恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春半島玉荷包種植面積近200公頃，因台灣最南的地理位置，一直是全台首批上市，會在母親節前後成熟，果肉口感帶有微微酸甜，豐厚的香氣及清脆口感，是消費者嘗鮮搶購的送禮首選，每年前幾批藉著早上市的優勢，都能賣出好價；但去年10月小犬颱風的強風重傷枝葉，加上年初氣候異常開花率奇低的雙重打擊，今年估計剩三成，果農看著好價，卻有無貨可大賣的心酸。。

恆春鎮農會說，母親節前夕首批送台北果菜批發市場，因首批上市視為「珍稀品」，雖然顆粒普遍不大，水果盤商看準消費者喜嘗鮮的心理採購，拍出平均每公斤300多元的高價，少數大顆頂級品更拍出讓人咋舌的550元高價，換算每台斤零售價，每顆約20多元，昨天批發均價跌至250元，估計月底產季結束前，都會是在百元以上的高價區間，

「今年要吃到大眾化價格的玉荷包，恐怕難了！」恆春果農嚴家華說，受小犬颱風延持續災害影響普遍不開花，今年產季不僅延後，產量更暴跌剩三成，還好有農業天然災害救助，多少彌補損失，但實在沒什麼貨可出，首批頂級品才會這麼貴，果農都捨不得吃，全往北部送或宅配，在地人想吃都難；依往年的經驗，都是過半個月，等全國最大產區的高雄大樹玉荷包上市後，價格慢慢回穩，甚至跌破每公斤百元，但大樹今年同樣災情不輕，價格想必不會再親民了。