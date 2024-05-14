奢華飄散的香氛保養！香奈兒精品香水身體精油4款香味

身上的香氣，是人與人接觸重要的第一印象，能夠呈現出個人獨特的魅力，又能讓人捉摸不定。香奈兒以4款精品香水為主軸，推出香氛保養的新品「精品香水身體精油」，營造出全新的奢華香氛使用體驗。

香奈兒精品香水身體精油中，融合精油與不同的香調，可以作為身體香氛使用，每次塗抹在身上，也能隨時疊擦，呈現出自我的個性，此次演繹出4款經典香水，包括「1957」、「COROMANDEL 東方屏風」、「BEIGE 米色」與「GARDÉNIA 梔子花」。

「1957」是向1957年致敬，當年也是香奈兒女士在美國，獲選20世紀最具影響力時裝設計師的年份，香氣以白麝香為基底，搭配粉香、蜂蜜及雪松，綻放出璀璨香氛；「COROMANDEL 東方屏風」致敬香奈兒女士寓所中的珍貴屏風，充滿東方氛圍，以性感香氛交織出神秘的魅力，琥珀香調中有著乳香，結合安息香與廣藿香，帶來木質香氣。