出遊行程規劃看這裡！熱門訂房網站Top 10 多方比價最划算

找到適合你的訂房方案

﻿旅遊旺季即將到來，你是否也開始安排出遊計劃了呢？規劃旅遊行程時，訂住宿總是要花上許多時間及心力，除了地理位置、設備裝潢以及整體舒適度等要素外，價格更是重要的考量點，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的訂房網站Top 10，想要訂到優惠好房，參考這些網站準沒錯！

出遊訂房一定要多方比較，除了直接在飯店、民宿官網訂購之外，其實許多訂房網站都有更優惠的價格，有時候從旅行社網站訂購更有搭配行程的特別方案可以選擇，規劃行程時不妨也可以多看看這些網路熱度超高的訂房網站。

image source: 示意圖／Pexels

NO. 10 Hotels.com

和一般訂房網站相比，Hotels.com最大的特色就是可以參加「Rewards」計劃「集印花」，不同於一般的折扣或點數回饋，這樣的形式讓人在平常的訂房中就可以累積優惠，每當集滿10晚住宿的印花，就可以使用10個印花的平均每晚房價兌換下一次的住宿，對於時常出遊的人而言非常優惠。



此外，印花數量達到一定程度，還可以成為Sliver、Gold等級，獲得免費早餐、Spa抵用券、免費客房升等、延後退房等特殊禮遇，數不完的好康讓Hotels.com成為許多人長期愛用的訂房網站，網友表示「Hotels可以集點換住宿，搭配中信LINE Pay卡還有打折」、「常常有許多優惠活動」。

NO. 9 Trip.com

Trip.com提供機票、火車票、飯店、行程與景點門票等多個項目預訂服務，甚至還有旅程策畫師可以打造專屬理想行程。網站連結200多個國家、超過140萬間飯店，可以說是旅人的最佳幫手，不管是國內旅遊還是海外旅行，這裡都提供了豐富的住宿選擇。



Trip.com最大的特色就是「獎賞計劃」，可以透過加入會員、完成訂單、撰寫評論賺取「Trip Coins」，而Trip Coins可用於消費折抵或住宿升級。此外，根據銀級、金級、白金、鑽石等不同會員等級也會有不一樣的優惠，平時還會推出各種折扣代碼，提供多種省錢管道，不少網友推薦「使用經驗不錯，而且很便宜」。

NO. 8 雄獅旅遊

雄獅旅遊不只有各種豐富的旅遊行程，在機票、行程票券、住宿訂房等服務上也頗受好評。雄獅旅遊與多家飯店都有合作的獨家優惠方案，不管到哪裡玩幾乎都能找到划算住宿價格，是許多人出遊訂房的愛用網站。



不只房間價格有折扣，雄獅旅遊也經常和各大旅遊景點或熱門商家合作，只要透過雄獅旅遊網站訂房，在結帳時出示電子或紙本住宿券，就能在景點或商家獲得免門票、特別折扣或贈品等專屬優惠。此外，雄獅旅遊也和銀行、飯店合作，指定信用卡訂房可以領取折扣碼，國外旅遊有時還會有網卡加購折扣，好好運用能省下不少旅費。

NO. 7 AsiaYo

AsiaYo主要提供亞洲旅遊的住宿及行程預訂，範圍涵蓋台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞等地，集結超過60座城市的飯店與特色民宿，不管是想要高級飯店的奢華享受，還是想走小資路線選擇平價的青年旅館，又或是親子、寵物旅館等特殊條件，在這裡都能找到符合需求的房型。



除此之外，AsiaYo也與知名國際旅遊評論網「TripAdvisor」合作，在訂房時能夠直接看到來自各國旅客的住宿評價與心得，讓你在選擇住宿地點時能夠有更多參考依據，不少人都覺得這樣踩雷的機率更低，多樣的房型也得到網友讚賞「這邊房型還蠻多的，品質也都不錯」、「Asiayo是台灣本土的訂房網，沒什麼問題的」。

NO. 6 KKday

許多人出遊時都會透過KKday購買行程、票券等等，不過除了這些之外，其實KKday網站上也提供住宿訂購的服務。KKday的住宿選擇目前以國內居多，除了單純的訂房之外，有許多都有搭配交通、景點行程，包套的住宿方案很適合不想額外花時間心力安排行程的人。



雖然和其他以訂房為主的網站相比，KKday的住宿選擇相對較少，卻經常會出現別的地方沒有的獨家優惠，有時甚至下殺2折、3折的超便宜價格，非常適合來一趟說走就走的旅行，不少網友會定期到KKday網站查看是否有划算的住宿方案。除此之外，即時回覆的線上客服也是網友推薦的優點之一，「一旦有任何狀況都能快速解決」。

NO. 5 ezTrvel易遊網

涵蓋交通票券、景點門票、套裝行程等項目的綜合型旅遊網站，在易遊網查找住宿時，能夠順便規劃行程，連結周邊的熱門景點，訂出旅遊路線，同時一併解決行程所需的交通或其他相關票券，一站搞定全部，非常適合懶人出遊。



此外，易遊網上多元的飯店類型也讓人不管到何處旅行幾乎都能找到滿意的住宿，出國旅遊訂房刷卡還能夠免收手續費。和其他訂房網站相比，易遊網提供更多新開幕飯店，也有網站推薦可供參考，特別的是，搜尋欄中的篩選項目還加入了「品牌」，有品牌偏好的人也能夠輕鬆找到自己喜歡的連鎖飯店，使用過的網友表示「易遊網有時候比國際訂房網便宜」。

NO. 4 Klook

以各種交通票券、景點門票及旅遊行程著稱的Klook，其實也是深受許多人喜愛的訂房網站，不只有多樣的房型選擇，還會推出住宿和活動搭配的「Stay+」優惠，可以選擇飯店與主題樂園、行程體驗、景點門票、交通、美食、展演活動等項目相加的折扣方案，訂房的同時也能以更划算的價格訂好交通或行程。



除此之外，Klook網站還會推出專屬優惠券、晚鳥折扣、指定飯店優惠、行程住宿套票等，可以根據自己的需求找尋最划算的方案。網站也支援23種語言及42種貨幣支付服務，以及多種付款方式，使用起來非常方便，價格方面也獲得不少網友推薦：「Klook有時候比其他訂房網便宜」。

NO. 3 Booking.com

Booking.com為全球知名的大規模訂房網站，也是許多網友最常使用的訂房網。來自世界各地、超過2000萬間的住宿，包含飯店、民宿、公寓式住宿、青年旅館等豐富的類型，也提供多達43種語言服務，各國旅客都可以在此輕鬆訂房。



此外，Booking.com最方便的一點，住宿搜尋結果頁面上的價格都已經是含稅價，相比許多訂房網更加直覺，不必等到付款才能看見完整價格，讓人在比較房型時更加快速便利。在Booking.com取消訂房也不需要手續費，還有多家飯店都能夠等到入住時再付款，讓人覺得更有保障，是不少人首推的老字號訂房網，「一直都用Booking，覺得它的使用介面最好」。

NO. 2 Airbnb

比起形式大同小異的飯店，許多人在旅行時更喜歡選擇能夠深入當地、看見不同風景的特色民宿。對於喜歡住民宿的人而言，Airbnb就是非常理想的訂房網站，網站提供各式各樣的民宿選擇，和飯店相比通常價格更低，也常會附有廚房、洗衣機等設備，入住過程中還能有機會與房東接觸、交流，也是了解當地文化的契機。



透過Airbnb找尋住宿能夠帶來更特別的旅行體驗，和住在一般飯店相比更有深度旅遊的感覺，也多了一絲人情味，因此不少注重人文體驗的網友都非常喜歡使用Airbnb，網友討論「可以花少錢住到很棒的房源」、「很適合喜歡體驗當地居民感覺的人」。不過由於Airbnb訂房大多需要直接與房東聯繫，因此也要注意可能遇到雷房東，或是語言不通等問題。

NO. 1 agoda

agoda可說是最划算的訂房網站之一，在上面經常有比其他網站更優惠的價格，也提供早鳥、晚鳥優惠，透過手機App訂購還能獲得專屬的折扣方案，會員及VIP更有隱藏版特惠。多種不同形式的折扣對於精打細算的小資族而言非常友善，仔細研究一番就能夠以好價格訂到理想的住宿。



CP值非常高的agoda不只會隨時更新目前的最低房價，在訂房制度上也非常有彈性，除了有「買貴退差價」的優惠價格保證外，還可以選擇延遲付款，也有在期限內免費取消訂房的機制，若還不確定行程看到划算的住宿價格也可以先行下訂，讓人在整體行程規劃上更為便利，網友們紛紛大推「使用agoda提前訂便宜很多」、「想省錢就選agoda」、「常常有優惠，價格真的滿漂亮的」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月07日至2024年05月05日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『訂房網站』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



