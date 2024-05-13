Google Pixel 8a開箱 A系列也能擁有完整AI功能太划算

Google Pixel最新AI輕旗艦手機Pixel 8a將於5月14日正式上市，搭載與Pixel 8和Pixel 8 Pro同款的Tensor G3晶片，並擁有與Pixel 8相同的Google AI功能，包含AI助理Gemini、畫圈搜尋、完美合照、魔術降噪、魔術修圖等。Pixel 8a在台灣共推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍3款顏色，128GB容量售價為16,490元，另外曜石黑版將首次在台推出256 GB容量選項，售價18,490元。5月21日前於過Google商店購買Pixel 8a，除了可以獲得全新Pixel 8a保護殼，還能得到3,800元台灣Google商店抵用金。

喜歡霧面質感的民眾一定會超愛Pixel 8a，與Pixel 8相比，這次連邊框都換上霧面鋁合金材質，搭配霧面背蓋，整體手感與視覺效果都更一致，再加上這次外型線條更圓潤，背面一整條相機模組設計這次也更平整一些，所以尺寸規格雖然與Pixel 8差不多，但就是更輕巧合手一點的感覺。可惜正面螢幕邊框還是有點粗，導致螢幕尺寸就是硬生生比Pixel 8小了0.1吋。不過，Pixel 8a符合IP67防水防塵等級，相較前一代，擁有亮度提升40%、更抗刮的Actua螢幕，並可開啟最高120Hz螢幕更新率，可以說硬體規格幾乎是與Pixel 8同等級。

而值得一提的是，Pixel 8a螢幕中央的前置相機規格升級至1300像素，另外，Pixel 8a也支援螢幕下光學指紋辨識，因為擁有經過認證的Titan M2安全晶片，多層安全防護機制讓Pixel 8a與Pixel 8系列一樣支援支付等級的人臉解鎖功能。SIM卡插槽為單SIM卡，並支援eSIM雙待，這對經常出國的民眾來說是個便利優勢。也支援Qi無線充電，但不支援反向無線充電。另外，軟體方面也同樣提供了7年的作業系統與安全性更新，每隔幾個月還會透過功能推送帶來全新的實用體驗。

除了硬體規格的升級，想入手Google Pixel手機的民眾最在意的應該還是運算攝影功能，在Pixel 8上大家最愛用的完美合照、魔術修圖、魔術降噪都可以在Pixel 8a上流暢使用。

其中朋友出遊大合照一定會用得到「完美合照」功能，輕鬆解決總是有人眨眼、表情不滿意的狀況，每個人都能從一系列合照中自己挑出最喜歡的表情，並透過Pixel 8a快速且自然地融合在一起。

「魔術修圖」則是運用Google生成式A技術，輕觸就能隨意調整照片中人物、物品的位置與大小，還能使用內建設定，讓照片的拍攝主題更加突出。

如果是喜歡在外拍影片的使用者，「魔術降噪」則是輕鬆就能消除影片中背景出現的風聲、人聲、汽車呼嘯而過等環境雜音，讓影片中的聲音焦點能夠更加清晰。但要注意錄影功能主鏡頭支援4K 60fps，超廣角鏡頭與自拍鏡頭就最高僅支援4K 30fps。