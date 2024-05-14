走跳世界／船遊巴爾幹半島 漫步土匈

沿多瑙河遊覽5國 一攬8個世界遺產

旅行清單上若少了「巴爾幹半島」，將永遠無法拼湊出完整的歐洲全貌。有行旅特別規畫《船遊多瑙河 一站一景 解鎖巴爾幹半島》行程，讓旅人的夢想清單再畫上一筆。

世界所有河流之中，多瑙河流經最多國家與首都，而且河道寬廣又穩定。此次的行程當中，旅人將搭乘Avalon河輪，沿著多瑙河穿梭巴爾幹半島，遊覽羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞與匈牙利等5國。入住開放式陽台的河輪套房，寢床直接面窗，能夠在房內將多瑙河沿途美景盡收眼底，走出船艙即能享受優美的湖光山色。

匈牙利首都布達佩斯著名的景點漁人堡。圖／有行旅提供

保加利亞 欣賞文藝復興建築

旅程中，旅人將探訪保加利亞三大古都之一的優美山城「大特爾諾沃」（Veliko Tarnovo）。此地曾是皇室貴族的所在地，擁有壯觀的教堂與中世紀城堡，能夠感受歷史留下的浪漫足跡。同時還會一探已被聯合國教科文組織列為世界遺產的村莊「阿巴納西」（Arbanasi），細細欣賞保加利亞文藝復興時期的建築之美。

優美山城「大特爾諾沃」為保加利亞三大古都之一。圖／有行旅提供

塞爾維亞 歐洲首個史前村莊

位於塞爾維亞的「萊彭斯基維爾」（LepenskiVir）是歐洲第一個史前村莊，孕育了燦爛的史前人類文化，且留下令人難以置信的石雕、古代建築與豐富文物；另外行程中還將走訪紅酒小鎮「斯雷姆斯基卡爾洛夫」（Sremski Karlovci），當地生產的Bermet紅酒曾因登上豪華巨輪鐵達尼號而聞名，並且擁有悠閒愜意的小鎮風情。同時團員也會拜訪有「巴爾幹半島的巴塞隆納」之稱的「貝爾格萊德」（Belgrade），並前往全世界最大東正教教堂之一的「聖薩瓦神廟」，來場歷史與人文的精彩巡禮。

旅人搭乘Avalon河輪，悠遊多瑙河巴爾幹半島5國。圖／Avalon河輪官網

伊斯坦堡 融合東西歷史文化

布達佩斯 多瑙河最璀燦明珠

法國詩人拉馬丁曾說：「一個人若只能看這世界一眼，這一眼應該望向伊斯坦堡。」除了造訪羅馬尼亞、保加利亞等地之外，旅程中安排前往如同璀璨鑽石的伊斯坦堡，旅人將參觀舊城區的「藍色清真寺」和「聖蘇菲亞大教堂」等代表性景點，為旅人開啟融合東西方歷史文化的視野。整趟旅程的尾聲，也會停留多瑙河最璀燦的明珠「布達佩斯」，一一探訪彷彿童話故事中的華麗宮殿、城堡、博物館或宏偉的溫泉浴場，沉浸在夢幻的氛圍之中。

精彩的行程之餘，有行旅也安排團員入住位於伊斯坦堡市中心的「瑞士飯店」 ，緊鄰土耳其最奢華的歐式宮殿「多爾瑪巴赫切宮」，每間客房都能享有壯闊海景或鬱鬱蔥蔥的花園景觀，營造奢華又寧靜的住宿氛圍。而在布達佩斯，則會入住「安納塔拉酒店」。此間飯店具有皇宮般的豪華風格，並且擁有「世界上最美麗咖啡館」之稱的「紐約咖啡館」，吸引無數觀光客前來朝聖，團員們也將在此享受一頓精緻早餐。館內的壁畫天花板、威尼斯玻璃吊燈與鍍金欄桿，呈現出華麗的義大利文藝復興建築風格，令人留下深刻而美好的回憶。

如果你想去

《船遊多瑙河 一站一景 解鎖巴爾幹半島》16天15夜，10月9日-10月24日

報名可洽(02)8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3959、8643-3517，或瀏覽有行旅官網:https://pse.is/5xdet4。

5月30日將於聯合報汐止總部舉辦旅程說明會，歡迎洽詢。