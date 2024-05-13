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「餃界LV」吃不到了！台北常青餃子館將熄燈 店家：感謝超過一甲子的愛護

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
鍋貼是「常青餃子館」的招牌美味。圖／摘自常青餃子館FB粉絲團
鍋貼是「常青餃子館」的招牌美味。圖／摘自常青餃子館FB粉絲團

成立於1958年、位於台北市中山北路晴光商圈的「常青餃子館」，屹立至今66年，以代代相傳的山東老味道，充滿歷史、有麵香的家常菜，受到許多饕客喜愛，也是許多日本觀光客到台灣來的必訪口袋名單。不料店家稍早無預警在粉絲團發文公告，表示由於「人力因素」，將於今年7月中旬結束營業。由於消息突然，不少粉絲驚訝留言，「從小吃到大的經典美味，好可惜呀」、「Oh No…」、「我想念貴店的酸辣湯跟泡菜…」。

「常青餃子館」是許多老台北人鍾愛的麵食館，以傳統手藝製作的水餃與鍋貼，麵皮彈牙、內餡飽滿多汁，擁有「餃界LV」美名。店裡的鍋貼是油炸的，表皮酥脆不泛油，內餡有紮實飽滿的肉感，66年來始終是店裡的人氣之選。

店家表示，「部分商品如水餃、滷味，將會透過線上販售為大家繼續服務」，讓熟悉的味道繼續流傳。

以下為店家發文：

本店因人力因素將於民國113年7月中旬結束營業，感謝大家以往的支持與照顧。

為讓熟悉的味道繼續流傳。部分商品如水餃、滷味，將會透過線上販售為大家繼續服務。日後如有新的經營方式將會透過臉書粉絲專頁通知大家。

最後，再次感謝對我們超過一甲子的愛護。

「常青餃子館」宣告將於7月中旬結束營業。圖／摘自常青餃子館FB粉絲團
「常青餃子館」宣告將於7月中旬結束營業。圖／摘自常青餃子館FB粉絲團

味道 水餃 滷味 粉絲

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