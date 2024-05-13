自然舒服的混搭風！Miu Miu夏日系列個性十足

Miu Miu推出全新2024 L'Été夏日系列，以叛逆不羈、不拘一格的態度，打破傳統夏日服飾的精緻美感界限。系列形象廣告由藝術家Richard Kern於紐約拍攝，延續他作為人像畫家於生活與工作城市中所創作的風格，捕捉模特兒Amelia Gray Hamlin、演員Jasmin Savoy Brown、創作者Emma Chamberlain以及歌手Angel Haze與劉柏辛（Lexie Liu）等不同領域代表人物，在廚房、客廳、浴室，於富有生活氣息的私密空間家居環境背景中的現實色彩，展現以強而有力的美感及視覺張力，

系列服裝包括天然舒適材質打造的經典單品如亞麻吊帶洋裝、毛衣套裝、Vichy格紋款式、牛仔單品、花卉圖案裙裝、剪裁俐落的棉質襯衫及精裁款式、科技尼龍單品、針織Polo上衣與網球裙裝等。還有比基尼與洋裝、印花圍巾上衣與襯裙、蓬鬆的迷你裙以及陽光色調輕質襯衫等專為此系列設計的Miu Miu L'Été夏日泳裝與沙灘裝束，亦能輕鬆混搭。

配件延續服裝天然材質的運用，亮點包括天然藤織與棉質鉤織的經典Wander包款、藤織與條紋棉質鉤織托特包與手提包款、迷你包款以及白色與天然拉菲草製成的 Ivy 托特包。舒適休閒的Rivière涼鞋、帆船鞋與最熱門Church's x Miu Miu與New Balance x Miu Miu皮革及運動鞋也是本季不可或缺的必備單品。