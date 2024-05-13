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自然舒服的混搭風！Miu Miu夏日系列個性十足

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
創作者Emma Chamberlain與模特兒Amelia Gray Hamlin演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
創作者Emma Chamberlain與模特兒Amelia Gray Hamlin演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供

Miu Miu推出全新2024 L'Été夏日系列，以叛逆不羈、不拘一格的態度，打破傳統夏日服飾的精緻美感界限。系列形象廣告由藝術家Richard Kern於紐約拍攝，延續他作為人像畫家於生活與工作城市中所創作的風格，捕捉模特兒Amelia Gray Hamlin、演員Jasmin Savoy Brown、創作者Emma Chamberlain以及歌手Angel Haze與劉柏辛（Lexie Liu）等不同領域代表人物，在廚房、客廳、浴室，於富有生活氣息的私密空間家居環境背景中的現實色彩，展現以強而有力的美感及視覺張力，

系列服裝包括天然舒適材質打造的經典單品如亞麻吊帶洋裝、毛衣套裝、Vichy格紋款式、牛仔單品、花卉圖案裙裝、剪裁俐落的棉質襯衫及精裁款式、科技尼龍單品、針織Polo上衣與網球裙裝等。還有比基尼與洋裝、印花圍巾上衣與襯裙、蓬鬆的迷你裙以及陽光色調輕質襯衫等專為此系列設計的Miu Miu L'Été夏日泳裝與沙灘裝束，亦能輕鬆混搭。

配件延續服裝天然材質的運用，亮點包括天然藤織與棉質鉤織的經典Wander包款、藤織與條紋棉質鉤織托特包與手提包款、迷你包款以及白色與天然拉菲草製成的 Ivy 托特包。舒適休閒的Rivière涼鞋、帆船鞋與最熱門Church's x Miu Miu與New Balance x Miu Miu皮革及運動鞋也是本季不可或缺的必備單品。

Miu Miu皮革銀包附皮革及繩索肩背帶，26,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革銀包附皮革及繩索肩背帶，26,000元。圖／Miu Miu提供
Church's X Miu Miu亮面皮革雙扣帶孟克鞋，44,500元。圖／Miu Miu提供
Church's X Miu Miu亮面皮革雙扣帶孟克鞋，44,500元。圖／Miu Miu提供
模特兒Amelia Gray Hamlin演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
模特兒Amelia Gray Hamlin演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
歌手劉柏辛演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
歌手劉柏辛演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
演員Jasmin Savoy Brown演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
演員Jasmin Savoy Brown演繹Miu Miu L'Été 2024夏日系列。圖／Miu Miu提供
Miu Miu布質手提包，61,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu布質手提包，61,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棒球帽，16,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棒球帽，16,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Riviere繩索及皮革涼鞋，30,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Riviere繩索及皮革涼鞋，30,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé納帕皮革包，11萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé納帕皮革包，11萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu x New Balance麂皮拼網眼運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu x New Balance麂皮拼網眼運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革水桶包，90,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革水桶包，90,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu IVY雙面羅紋包，65,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu IVY雙面羅紋包，65,000元。圖／Miu Miu提供

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