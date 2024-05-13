快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員 推出11年奧佛曼限定版

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克．奧佛曼，推出「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克．奧佛曼，推出「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於蘇格蘭艾雷島、創立於1817年的LAGAVULIN，是相當具渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌，擁有「艾雷島之王」美譽。這次LAGAVULIN攜手品牌資深鐵粉——好萊塢性格演員尼克．奧佛曼（NICK OFFERMAN），獨家推出「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」，全台限量2,571瓶，單瓶建議售價2,400元。

尼克．奧佛曼是2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，以獨具的風格與非凡演技風靡全球觀眾。尼克．奧佛曼將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入酒款靈感，融合威士忌和蘭姆酒的元素，與Lagavulin酒廠合作推出「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」。

Lagavulin酒廠以其慢速發酵和蒸餾過程，令酒液蘊含更佳豐富的風味，堪稱艾雷島最具個性的威士忌之一，此次與熱愛冒險的尼克奧佛曼與聯名推出的「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」，不僅僅是一款威士忌，更是一場穿越海洋和風味的旅程。

新酒款首先在雪莉和波本酒桶中陳釀11年，再於加勒比蘭姆桶中陳釀超過八個月，猶如甜美與煙燻風味交織的交響曲，帶領品飲者徜徉在加勒比海和蘇格蘭群島之間的廣闊海洋當中，建議於海邊享用，更能品嚐到其海上冒險精神的箇中滋味。

在包裝設計方面，則以藏寶地圖為主軸，將奧佛曼在海中與猛獸奮戰、奧佛曼在Lagavulin酒廠前享受加勒比蘭姆桶限定版…等元素納入其中，不但強調冒險犯難的精神，也象徵著偉大的冒險旅程。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」單瓶建議售價2,400元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」單瓶建議售價2,400元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
包裝設計以藏寶地圖為主軸，不但強調冒險犯難的精神，也象徵著偉大的冒險旅程。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
包裝設計以藏寶地圖為主軸，不但強調冒險犯難的精神，也象徵著偉大的冒險旅程。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」全台限量2,571瓶。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」全台限量2,571瓶。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交響曲 售價 蘇格蘭

延伸閱讀

NBA／哈利伯頓領軍！溜馬主場狂電尼克32分 扳平系列賽

NBA／尼克2連勝仍充滿隱憂 布朗森腳傷、阿努諾比G3缺席

尼克超強綠葉哈特盡情燃燒 有如真人版櫻木花道

NBA／溜馬傳奇米勒遭尼克全場髒話飆罵 哈特提醒他仔細聽

相關新聞

LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員 推出11年奧佛曼限定版

位於蘇格蘭艾雷島、創立於1817年的LAGAVULIN，是相當具渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌，擁有「艾雷島之王」美譽。...

假日鬆一下！米其林星廚坐鎮 AKIN君尹推出週末午間短版菜單

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」迎接生機盎然漫漫春日，以「Refresh」為...

水果咖啡再+1！7-ELEVEN推香橙果纖氣泡飲 限時2杯99元

台灣民眾愛喝咖啡，更愛嚐鮮不同風味，7-ELEVEN西西里風檸檬咖啡推出後持續熱銷，迎接夏天，看好水果系咖啡與茶飲銷售逐...

香奈兒為什麼迷人？「解構風格魅力之旅」今起台北展出

從嘉柏麗香奈兒（Garielle Chanel）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、到維吉妮維婭（Virgin...

走進夢境般的花海中！新光三越把蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣

長年致力將百貨結合藝術與文化展演平台的新光三越，把日本國際攝影藝術家蜷川實花最新展覽系列《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣，...

全家推13款日韓鮮食新品 海味金飯糰、韓式辣醬小吃一次滿足

看準台灣民眾偏愛日韓美食的喜好，全家便利商店將自5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。