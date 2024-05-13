LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員 推出11年奧佛曼限定版

位於蘇格蘭艾雷島、創立於1817年的LAGAVULIN，是相當具渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌，擁有「艾雷島之王」美譽。這次LAGAVULIN攜手品牌資深鐵粉——好萊塢性格演員尼克．奧佛曼（NICK OFFERMAN），獨家推出「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」，全台限量2,571瓶，單瓶建議售價2,400元。

尼克．奧佛曼是2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，以獨具的風格與非凡演技風靡全球觀眾。尼克．奧佛曼將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入酒款靈感，融合威士忌和蘭姆酒的元素，與Lagavulin酒廠合作推出「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」。

Lagavulin酒廠以其慢速發酵和蒸餾過程，令酒液蘊含更佳豐富的風味，堪稱艾雷島最具個性的威士忌之一，此次與熱愛冒險的尼克奧佛曼與聯名推出的「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」，不僅僅是一款威士忌，更是一場穿越海洋和風味的旅程。

新酒款首先在雪莉和波本酒桶中陳釀11年，再於加勒比蘭姆桶中陳釀超過八個月，猶如甜美與煙燻風味交織的交響曲，帶領品飲者徜徉在加勒比海和蘇格蘭群島之間的廣闊海洋當中，建議於海邊享用，更能品嚐到其海上冒險精神的箇中滋味。

在包裝設計方面，則以藏寶地圖為主軸，將奧佛曼在海中與猛獸奮戰、奧佛曼在Lagavulin酒廠前享受加勒比蘭姆桶限定版…等元素納入其中，不但強調冒險犯難的精神，也象徵著偉大的冒險旅程。