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水果咖啡再+1！7-ELEVEN推香橙果纖氣泡飲 限時2杯99元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自5月15日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，柳橙的熟成果香搭配CITY系列飲品，酸甜交織的沁涼盛宴。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月15日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，柳橙的熟成果香搭配CITY系列飲品，酸甜交織的沁涼盛宴。圖／7-ELEVEN提供

台灣民眾愛喝咖啡，更愛嚐鮮不同風味，7-ELEVEN西西里風檸檬咖啡推出後持續熱銷，迎接夏天，看好水果系咖啡與茶飲銷售逐年成長，尤其夏季5至8月更是銷售高峰，7-ELEVEN今年於盛夏到來前整合CITY CAFE、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶類別，以在地柳丁搭配進口柳橙、橘子果肉等豐富風味，自5月15日起推出香橙果纖風味清涼冰飲系列，柳橙的熟成果香搭配CITY系列飲品，酸甜交織的沁涼盛宴，邀民眾嚐鮮享受夏日水果飲品沁涼風味。

CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡以柳橙細緻酸甜感，融入氣泡咖啡中；CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲不只喝得到柳橙果肉，還有加入綠茶凍飲，口感更豐富。CITY TEA香橙果纖風味冰茶則以四季春青茶為基底，搭配香甜果粒，融合花香與酸甜果汁調和，夏天喝超清爽。

5月15日至5月28日，至7-ELEVEN購買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，皆能享任選第2杯7折優惠（價低者折）。5月17日至5月19日購買CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元。OPENPOINT行動隨時取同步推出新品嚐鮮優惠，5月15日至5月21日，CITY CAFE特大杯香橙果纖風味氣泡咖啡、CITY PEARL特大杯香橙果纖風味氣泡凍飲2杯99元，每日各限量1,000組；CITY TEA特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元，同樣每日限量1,000組。

隨著新口味上市，CITY TEA現萃茶更首度與韓國文青IP「Second Morning」合作，以清新簡單線條畫風搭配水果季主題推出主題杯身、防水杯套，包含最夯微笑檸檬與符合新品風味的超巨大微笑柳橙、療癒雲朵等，可愛程度爆擊心臟。5月15日起到超過2,000家擁有「單杯萃茶機」的7-ELEVEN，每天24小時隨時都能享用。

CITY TEA現萃茶首度與韓國文青IP「Second Morning」合作。圖／7-ELEVEN提供
CITY TEA現萃茶首度與韓國文青IP「Second Morning」合作。圖／7-ELEVEN提供

7-11 咖啡 水果

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