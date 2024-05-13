香奈兒為什麼迷人？「解構風格魅力之旅」今起台北展出

從嘉柏麗香奈兒（Garielle Chanel）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、到維吉妮維婭（Virginie Viard），香奈兒（CHANEL）是如何透過服裝的語彙傳承品牌核心精神，同時又與時俱進不斷演變？

香奈兒「解構風格魅力之旅」展覽自即日起至5月23日止假士林臺北表演藝術中心登場，共有包括嘉柏麗香奈兒穿著過的私服在內近80套服裝，領人一探香奈兒這個殿堂級時裝品牌的風格魅力。該展覽自杜拜經香港巡迴至台灣為第三站，免費開放公眾參觀，現場各區均有專人導覽鑑賞，可透過品牌官方line預約參觀。

●何謂ALLURE風格魅力？

說對20世紀時裝產業最具影響力的女性服裝設計師，無疑是香奈兒品牌創辦人嘉柏麗香奈兒：她以顛覆概念翻轉時尚，打破所處時代的固有規則，同時創造嶄新的舉止方式、切合實際需要又不失嫵媚優雅，由無限創意自由所主導的視野 – 創意自由是「風格魅力」（ALLURE）一詞的精髓所在，是嘉柏麗香奈兒的優雅、態度、吸引力、節奏，能夠全速前進而不忘記初衷的動態感。

然傳承一份具有生命力的風格，難度絕不亞於開創 – 現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），與嘉柏麗香奈兒相隔近一世紀，最初的「風格魅力」，透過具有絕對代表性的服裝符碼，在卡爾拉格斐的手中變得輕鬆自信，如今更顯自由自在、輕快且充滿流動感，其中的慣見無疑就在於創意自由的體現。

●主題對比勾勒品牌精神 跨時空互相呼應

鑑賞展覽的重點，就在於從近80套的服裝中串起時間流淌的痕跡，共感於創意的無限可能。展覽起於一段生動的拼貼影像，正是由品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）演繹的2023春夏高級時裝系列前導影片，描述她從亞倫雷奈（Alain Resnais）1961年的經典鉅作「去年在馬倫巴」（Last Year at Marienbad）首映散場的片段，不但拍攝手法向法國新浪潮電影致敬，該電影中女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）的服裝正是出自嘉柏麗香奈兒之手。

這段影片不僅點明了香奈兒與藝術之間密不可分的緊密關係，也輕巧地為接下來的展覽做了完美的鋪陳：影片中克莉絲汀史都華身上飾有超大蝴蝶結的上衣搭配一條蕾絲刺繡褶皺薄紗長裙，正是此次展出的作品之一。

展區空間為兩個同心圓，從外圈參觀起，每個小展區以2到3套服裝彰顯一個重要的服裝符碼，由左至右對比並置嘉柏麗香奈兒，卡爾拉格斐，與維吉妮維婭的創作。例如起點的第一組服裝主題為「黑色雪紡紗」，嘉柏麗香奈兒在1960年代所創作的黑色短洋裝便大膽採用低彩度的黑色，並以輕柔薄透的雪紡紗避免沈重感。中央卡爾拉格斐的洋裝也保留了這樣外罩雪紡紗，到了維吉妮維婭的手中，就混搭了白色印花棉質T恤，展現出屬於當代的休閒優雅。

「白色蕾絲」主題的展品則包括此次展出年代最久遠的一套白色蕾絲洋裝，是嘉柏麗香奈兒1929年的設計。她運用16世紀開始出現在歐洲服飾上的蕾絲，在戰後女性社會地位開始提升的時代，打造穿著起來無拘束的直身輪廓洋裝，收短的裙擺讓女性得以展現自我個性；如今，維吉妮維婭更進一步以此手工藝打造晚裝。「粉色內襯」則對照兩位女性設計師的異曲同工妙作，其中令人眼熟的金外套組，不久前品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）在宣傳電影「芭比」時曾穿著過。

「條紋上衣」主題展出維吉妮維婭本季以杜維埃這座濱海城市為靈感的創作，領口裝飾精緻彩色刺繡，對比最初嘉柏麗香奈兒的穿著，以接近最初水手服的設計搭配舒適易於活動的寬管褲，而這條褲子也是嘉柏麗香奈兒本人穿過的私服。其他主題包括黑色小洋裝、蝴蝶結、粉紅色、黑色絲絨、金銀線絲織以及軍裝外套等，都是香奈兒標誌的風格符碼。

●展覽核心

內側圓形展間則是展覽的核心，作品是自香奈兒藝術總監維吉妮維婭設計系列中精選出的香奈兒套裝，25套兩件式的設計，從經典黑白到最鮮豔的色調，盡情展現她豐富的配色創意。除了色彩的無盡變化，兩件式的搭配包括長褲、洋裝、百慕達短褲等不同的下半身，翻領、圓領等多樣的領口設計，腰帶或高腰線等不同強調女性曲線的設計手法，從斜紋軟呢到針織、金屬、甚至毛巾布等多元的材質，體現演變的無限可能，也印證了「風格魅力」與自由創意的緊密關係。

展覽的尾聲來到香奈兒風格魅力的另一個重點元素「經典包款」。放映廳偌大的螢幕上，品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）和布萊德彼特（Brad Pitt）攜手重現另一法國新浪潮巨擘克勞德雷路許（Claude Lelouch）電影作品「男歡女愛」（Un homme et une femme）中充滿傳奇色彩的經典橋段，而嘉柏麗香奈兒創作的經典包款也現身其中，彷彿回到起點，完成一趟完整的圓形旅程，體現香奈兒的風格魅力。