走進夢境般的花海中！新光三越把蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣

長年致力將百貨結合藝術與文化展演平台的新光三越，把日本國際攝影藝術家蜷川實花最新展覽系列《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣，將於5月16日至8月18日於新光三越Diamond Towers登場。

蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展，以「Floral Resonance」為主題，全新打造沉浸式攝影作品展「情感的調色盤」與數位藝術投影牆「獨特的一次性體驗」兩大展區，探索人類與自然的微妙關係，新光三越並將色彩繽紛的花卉藝術融入百貨商場，把百貨變身美術館，為商場空間與服務機能帶來更多元的層次與樣貌。

忙碌的生活讓人愈嚮往自然，沉浸式攝影作品展區有12幅大型攝影作品搭配近5米高、近千朵花牆，並將蜷川實花作品結合霓虹燈所組成，每朵花的照片和效果都象徵著特定的情感或狀態。在明亮的光線中出現的花代表著希望和新的開始，飄舞在空中的花象徵自由和解放，被強風吹拂的花瓣則表現出逆境和變化的應對，從中心展開的花象徵內在的成長和綻放，而從水面浮現的花則代表內省或平靜，整體呈現出超現實的夢境感。

數位藝術投影牆透過5種光影特效與500張花朵照片的隨機特效結合，打造出2,500種不同的沉浸風格，每次按下快門都是不同的畫面，反映自然界的短暫和人類情感的變幻，讓參觀者透過沉浸式的體驗，感受到情感上的連接。

此外，新光三越Diamond Towers二館推出全台最新、最大的3D裸視牆，播放蜷川實花生涯初次嘗試的《瞬間的永恆》3D裸視影片，每天上午8:30至晚上9:30每15分鐘播放一次，透過花朵盛開、蝴蝶舞動，象徵著萬物生生不息，也為熱鬧忙碌的台北東區街頭帶來不一樣的風景。

新光三越更將蜷川實花的作品打造6款獨家卡友禮，5月16日起新光三越會員只要刷12大指定銀行信用卡單筆滿2,000元即可兌換。

《蜷川實花－瞬間的永恆》展覽資訊 沉浸式光影藝術展 地點／時間／：新光三越Diamond Towers一館一樓／5月16至8月18日 入場方式：憑新光三越App（需綁定貴賓卡／橘卡）或加入新光三越LINE好友方即可入場 3D裸視藝術展 地點：新光三越Diamond Towers二館戶外LED牆（台北市大安區忠孝東路三段268號） 時間：即日起至8月18日，每天上午8:30至晚上9:30，每15分鐘播出一次