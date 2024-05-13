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全家推13款日韓鮮食新品 海味金飯糰、韓式辣醬小吃一次滿足

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家將於5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元品類，與消費者來場舌尖上的旅行。圖／全家便利商店提供
全家將於5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元品類，與消費者來場舌尖上的旅行。圖／全家便利商店提供

看準台灣民眾偏愛日韓美食的喜好，全家便利商店將自5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元品類，不用出國旅行就能隨時解饞。新品首推全家金飯糰全新海味系列，嚴選被稱為「日本廚房」的世界最大海鮮市場「豐洲市場」直送水產入料，推出「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」與「蟹肉風味沙拉」，搭配道地烹調工法，完整呈現日本頂級水產食材鮮味，5月15日至5月28日再推金飯糰三角飯糰全品項任選第2件6折優惠。

無肉不歡、一定要吃到肉才會飽的民眾注意！全家5月15日起攜手超人氣東京洋食名店「法蘭西亭」推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，看準最近漢堡排話題正夯，以經典日式漢堡排套餐搭配獨家鐵板淋醬，100%還原日式洋食餐館的經典料理；另也持續與「開丼」合作，使用開丼靈魂燒肉醬「壹號醬」，推出「壹號醬壽喜燒牛丼」及「壹號醬炙烤牛飯糰」。

現做熟食區則攜手韓式料理人氣餐廳「兩班家」，使用獨家經典韓式辣醬調味，以韓式風味街邊小吃為主軸，首推「韓式辣醬冬粉包」、「韓式辣醬熱狗」，與經典小菜「柚香蘿蔔」，另外還有SOHOT炎選限定、香辣濃郁的「韓式豬五花肉串」，以及「韓式QQ地瓜麵包」，隨時都能來點口味強烈的韓式小吃讓味蕾覺醒。

全家聯手東京人氣連鎖餐廳「法蘭西亭」推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」；再攜手「開丼」推出「壹號醬壽喜燒牛丼」及「壹號醬炙烤牛飯糰」。圖／全家便利商店提供
全家聯手東京人氣連鎖餐廳「法蘭西亭」推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」；再攜手「開丼」推出「壹號醬壽喜燒牛丼」及「壹號醬炙烤牛飯糰」。圖／全家便利商店提供
全家日式燒肉店開張新品「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，100%還原日式洋食館的經典料理。圖／全家便利商店提供
全家日式燒肉店開張新品「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，100%還原日式洋食館的經典料理。圖／全家便利商店提供
全家熟食區與知名韓式料理餐廳「兩班家」聯名，以韓式人氣小吃為主軸，推出5款韓式風味新品，包含「韓式辣醬冬粉包」、「韓式辣醬熱狗」、「韓式豬五花肉串」。圖／全家便利商店提供
全家熟食區與知名韓式料理餐廳「兩班家」聯名，以韓式人氣小吃為主軸，推出5款韓式風味新品，包含「韓式辣醬冬粉包」、「韓式辣醬熱狗」、「韓式豬五花肉串」。圖／全家便利商店提供
金飯糰豐洲市場系列首推「北海道蒲燒扇貝飯糰」，使用整顆渾厚飽滿北海道扇貝搭配柴魚風味蒲燒醬；「蟹肉風味沙拉飯糰」蟹肉棒以獨家工法技術呈現蟹肉絲狀口感。圖／全家便利商店提供
金飯糰豐洲市場系列首推「北海道蒲燒扇貝飯糰」，使用整顆渾厚飽滿北海道扇貝搭配柴魚風味蒲燒醬；「蟹肉風味沙拉飯糰」蟹肉棒以獨家工法技術呈現蟹肉絲狀口感。圖／全家便利商店提供
「韓式辣醬冬粉包」內餡以經典韓式辣醬搭配韓國家常菜雜菜粉絲，口味豐富。圖／全家便利商店提供
「韓式辣醬冬粉包」內餡以經典韓式辣醬搭配韓國家常菜雜菜粉絲，口味豐富。圖／全家便利商店提供

料理 漢堡 飯糰

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