全家推13款日韓鮮食新品 海味金飯糰、韓式辣醬小吃一次滿足

看準台灣民眾偏愛日韓美食的喜好，全家便利商店將自5月15日起推出多達13款日韓風味鮮食新品，橫跨主食、飯糰、現做熟食多元品類，不用出國旅行就能隨時解饞。新品首推全家金飯糰全新海味系列，嚴選被稱為「日本廚房」的世界最大海鮮市場「豐洲市場」直送水產入料，推出「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」與「蟹肉風味沙拉」，搭配道地烹調工法，完整呈現日本頂級水產食材鮮味，5月15日至5月28日再推金飯糰三角飯糰全品項任選第2件6折優惠。

無肉不歡、一定要吃到肉才會飽的民眾注意！全家5月15日起攜手超人氣東京洋食名店「法蘭西亭」推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，看準最近漢堡排話題正夯，以經典日式漢堡排套餐搭配獨家鐵板淋醬，100%還原日式洋食餐館的經典料理；另也持續與「開丼」合作，使用開丼靈魂燒肉醬「壹號醬」，推出「壹號醬壽喜燒牛丼」及「壹號醬炙烤牛飯糰」。