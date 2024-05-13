費德勒Roger Federer再度攜手JW ANDERSON 打造聯名復古運動潮裝！

已退役的網球傳奇費德勒（Roger Federer）先前與時尚設計師JW ANDERSON、UNIQLO共同合作推出叫好又叫座的限定系列。今年三方再度攜手，創造出無論是網球場上、從事任何運動或是日常休閒，生活中的各種場景都適合的聯名款。

Roger Federer by JW ANDERSON春夏聯名系列以鼠尾草綠和炭灰色等復古色彩打造一系列經典雋永的單品。像是AIRism POLO衫以條紋設計將經典POLO衫進行改造，結合AIRism的智慧調節科技與獨家極細纖維，打造透氣、涼爽又有型的休閒男裝。另外，因應炎熱夏日到來，採用擁有極致快乾特性的DRY-EX材質，並於易流汗部位選用網眼布料設計，確保穿著的透氣性。全系列結合機能與時尚感的設計單品除了運動之餘，可休閒可正式的外型更能穿梭於各式生活場景，是商務休閒與通勤族群的夏日穿搭首選。

網球傳奇費德勒親自詮釋Roger Federer by JW ANDERSON春夏聯名系列服飾。圖／UNIQLO提供

而H&M Studio也因為夏季到來，呈現限定度假系列設計，呈現果敢無畏，如夢似幻的風格。女裝的V領緊身印花連衣裙和蜜色寬鬆版型西裝塑造夜晚的矚目焦點；白色褶邊兩件套裝由波浪形包邊半裙與露肩上衣組成，彰顯自信風采。而黑色荷葉邊長款開襟衫與印花絲綢襯衫短褲套裝則適合日夜不同場合，盡顯簡約格調。既然是度假系列，少不了編織印花金屬質感泳裝，同樣令人心馳神往。同時系列配飾延續極繁主義風格，其中包括紋理豐富的金色皮質涼鞋和迷你手袋，以及雕刻串珠首飾，能點亮夏日穿搭。

H&M Studio也因為夏季到來，呈現限定度假系列設計，呈現果敢無畏，如夢似幻的風格。圖／H&M提供

Roger Federer by JW ANDERSON聯名系列輕型連帽外套，1,490元。圖／UNIQLO提供

Roger Federer by JW ANDERSON聯名系列DRY-EX快乾 POLO衫，790元。圖／UNIQLO提供

Roger Federer by JW ANDERSON聯名系列AIRism POLO衫，790元。圖／UNIQLO提供

H&M Studio度假系列泳衣。圖／H&M提供

H&M Studio度假系列涼鞋。圖／H&M提供