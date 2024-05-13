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甜甜圈買6送3、芒果冰沙買1送1！Mister Donut限時優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut限時推出3款乳牛風格的「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut限時推出3款乳牛風格的「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」。圖／Mister Donut提供

迎接6月1日「世界牛奶日」，Mister Donut自5月14日起，限時推出3款乳牛風格的「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」，另外還有以時令水果打造的「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」等一系列飲品登場。為慶祝新品上市，還有指定商品買5送2、買6送3、飲料買1送1等不同優惠。

限時推出的「ㄇㄨˊ系列甜甜圈」中，「ㄇㄨˊ～ 牛奶巧貝」將巧貝內餡搭配特調牛奶卡士達，外層再沾裹白可可沾醬，並以黑可可點上乳牛花紋，每顆50元。「ㄇㄨˊ～ 雙色歐菲香」則是將歐菲香兩邊各沾上白可可、黑可可沾醬，創造黑白分明享受，每顆50元。另外還有「ㄇㄨˊ～餅乾波堤」同步登場，每顆48元。

不只是甜甜圈，現作飲品也推出以「愛文芒果」及「屏東檸檬」為主題的消暑飲品，包括「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」、「檸檬四季青」，每杯80～99元。另外還有「蜂蜜四季青茶」可以選擇。

慶祝新品上市，5月14日至5月19日期間，凡購買指定口味甜甜圈，可享「買5送2」或「買6送3」等優惠。5月14日至5月27日，購買「愛文芒果冰沙」或「蜂蜜檸檬飲」，則可享買1送1優惠。

可可 芒果 蜂蜜

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