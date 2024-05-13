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韓式料理需求增溫 韓虎嘯：今年營收可望成長20%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖中為韓虎嘯韓式餐飲集團創辦人暨執行長張雅涵。圖／韓虎嘯韓式餐飲集團提供
圖中為韓虎嘯韓式餐飲集團創辦人暨執行長張雅涵。圖／韓虎嘯韓式餐飲集團提供

韓流席捲全球，連帶推升消費者對韓式料理的需求熱度，韓虎嘯韓式餐飲集團創辦人暨執行長張雅涵表示，看好台灣韓式料理成長力道，2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率可達50%至80%。

張雅涵預估，在既有店家規模基礎上，韓虎嘯韓式餐飲集團2024年營收可望從2023年的1.5億元成長20%至1.8億元，未來將以穩紮穩打策略，朝向資本市場邁進。

韓虎嘯旗下共有韓虎嘯、韓虎嘯Express、初虎、初虎mini等4個品牌。張雅涵指出，目前台灣韓式料理1年市場規模約為100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理。

張雅涵表示，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯韓式餐飲集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。

張雅涵指出，韓虎嘯前身是「泰一格年糕火鍋」，2017年完成100%股權收購後，改為自創品牌「韓虎嘯」，並在短短7年內，不但順利撐過新冠疫情的不確定性，更一路發展成為旗下擁有4項品牌、全台共11家直營店的餐飲集團，其中除了初虎mini是以百貨商場美食街為主外，其餘地點都在百貨商場店中店。

張雅涵表示，新冠疫情對餐飲業衝擊是前所未見的，儘管疫情遠離後曾帶動餐飲業一波回溫潮，但自從2023年下半年國人開始出國旅遊後，台灣餐飲業期盼已久的回溫潮又開始降溫，一路冷到2024年上半年，期間更有多家餐飲業者被迫離開這個市場，不過，這樣的情況將從2024年下半年開始出現觸底反彈跡象。

對於未來展店，張雅涵說，預計以每年新增5至8家店的速度穩定擴張，並以韓虎嘯或韓虎嘯Express等客單價較高的品牌為主，對營收帶動力道也會比較大，並對開放加盟樂觀其成，初期會以初虎mini這項品牌為主，並觀察市場接受度、逐步進行調整。

至於海外市場，張雅涵指出，未來希望呈現的模式是透過交換品牌方式，與海外同業互相引進品牌代理，對於異國餐飲導入，韓虎嘯韓式餐飲集團內部同樣樂觀其成。

品牌 料理 餐飲業

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