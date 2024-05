高爾夫球運動熱潮再起！艾盟仕接BOSS GOLF在台獨家代理、韓系品牌來搶市

高爾夫球運動在台成為炙手可熱市場,因此旗下已擁有多個品牌代理的零售商艾盟仕宣布,自即日起成為BOSS GOLF台灣獨家代理。不僅如此,韓系品牌On The Green也看好在地商機來台拓點,提供有別於日系或美式的高爾夫球裝備選擇。

艾盟仕提到,高爾夫不僅是一項運動,更是一種生活方式和品味的象徵。BOSS GOLF的全系列產品,能為球友帶來更多的時尚體驗。BOSS GOLF春夏系列專注於能提升表現高品質高爾夫服飾,於是以功能性面料和材料為基礎,融合運動風格,不論在高爾夫球場上或場下都有能呈現著時髦又具備功能性的衣著。同時重新詮釋了BOSS經典駝色、白色和黑色,並將全新雙B字母徽標,運用到服裝到配飾的各種產品上。

On the Green選品店邀請Darren邱凱偉(右)與啦啦隊員Rina(左)詮釋新品。圖/On the Green提供

另外,由於美國版型,無法對應亞洲消費者身型,而日本設計,雖然與台灣消費者極為般配,但造型過度侷限運動時穿用。因此以以高爾夫球運動為主的On the Green選品店應運而生,將許多設計風格突出的韓國時尚精品服飾配件引進台灣。像是近幾年在時尚與潮流領域,不可或缺的設計單品軍裝外套,JAMIE WEST並推出了不僅適合果嶺時使用,同時亦能融入日常半正式與休閒時穿搭的設計。同時韓國品牌LENUCU透過一片式打摺技法,為女性設計出俐落與優雅並存的輕量化打褶短褲,結合機能面料,讓在享受舒適揮桿的同時,亦能展現俏麗迷人身影。

LENUCU輕量打褶短褲,5,890元。圖/On the Green提供