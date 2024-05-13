高爾夫球運動熱潮再起！艾盟仕接BOSS GOLF在台獨家代理、韓系品牌來搶市

高爾夫球運動在台成為炙手可熱市場，因此旗下已擁有多個品牌代理的零售商艾盟仕宣布，自即日起成為BOSS GOLF台灣獨家代理。不僅如此，韓系品牌On The Green也看好在地商機來台拓點，提供有別於日系或美式的高爾夫球裝備選擇。

艾盟仕提到，高爾夫不僅是一項運動，更是一種生活方式和品味的象徵。BOSS GOLF的全系列產品，能為球友帶來更多的時尚體驗。BOSS GOLF春夏系列專注於能提升表現高品質高爾夫服飾，於是以功能性面料和材料為基礎，融合運動風格，不論在高爾夫球場上或場下都有能呈現著時髦又具備功能性的衣著。同時重新詮釋了BOSS經典駝色、白色和黑色，並將全新雙B字母徽標，運用到服裝到配飾的各種產品上。

On the Green選品店邀請Darren邱凱偉（右）與啦啦隊員Rina（左）詮釋新品。圖／On the Green提供

另外，由於美國版型，無法對應亞洲消費者身型，而日本設計，雖然與台灣消費者極為般配，但造型過度侷限運動時穿用。因此以以高爾夫球運動為主的On the Green選品店應運而生，將許多設計風格突出的韓國時尚精品服飾配件引進台灣。像是近幾年在時尚與潮流領域，不可或缺的設計單品軍裝外套，JAMIE WEST並推出了不僅適合果嶺時使用，同時亦能融入日常半正式與休閒時穿搭的設計。同時韓國品牌LENUCU透過一片式打摺技法，為女性設計出俐落與優雅並存的輕量化打褶短褲，結合機能面料，讓在享受舒適揮桿的同時，亦能展現俏麗迷人身影。

LENUCU輕量打褶短褲，5,890元。圖／On the Green提供