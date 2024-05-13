郵輪來台估至少399艘 旅客77.3萬人次

根據台灣港務公司預估，今年至少有399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。旅遊業者分析，郵輪旅客有6成是家庭客，其次為伴侶及退休族群。

根據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前5成水準，預估今年至少399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次。

雄獅旅遊今天發布新聞稿指出，今年郵輪旅客超過6成為家庭客，其次為伴侶及退休族群，進一步分析發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約2成，加上青少年旅客比率提升，讓郵輪旅客平均年齡出現下降趨勢，從去年的44.23歲些微降至42.35歲。

為了搶攻台灣郵輪市場，雄獅旅遊表示，NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次航程，同時配合澎湖花火節規劃限定航次，即日起也推出買5日送5日、限定艙等加碼送100美元優惠搶客。

名勝世界郵輪也以基隆及高雄為雙母港，規劃日本九州、沖繩等7個航點，主打說中文服務生比例高等8大亮點，並祭出早鳥優惠；名人郵輪名人千禧號3月起至10月推出多趟日韓行程，並祭出限定航程54折優惠。