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牛肉麵99元！姓名有「三商巧福」任一字 免費吃滷排骨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商巧福推出「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯99元」限時優惠。圖／三商巧福提供
三商巧福推出「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯99元」限時優惠。圖／三商巧福提供

快拿出身份證！「三商巧福」限時推出姓名對對碰活動，凡名字有「三、商、巧、福」任一字，用餐就加送「滷排骨」；另外「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」也限時享優惠價99元。「王品」則針對零售商品推出優惠，消費滿99元，就有機會抽中iPhone 15、Dyson空氣清淨機

牛肉麵連鎖餐廳「三商巧福」自5月14日至5月22日期間，推出2024生日慶活動，包括「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」，原價130元，限時優惠價99元，現省31元。除此之外，5月14日至5月16日期間，凡姓名中有「三、商、巧、福」任一字，憑身份證件並消費任一主餐，即可獲得「滷排骨」一份。針對app會員，另有多項優惠，單筆消費滿150元，即贈送「買套餐、送套餐」優惠券，例如購買「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」（230元），就可獲贈「牛肉炸醬麵＋現燙青菜＋中杯飲料」，現賺160元。

即日起至7月15日期間，不限通路購買王品集團零售商品，單筆消費滿99元，並至官方帳號登錄發票，就可參加抽獎，有機會獲得iPhone 15、Dyson空氣清淨機、王品集團即享券等不同贈禮，購買越多、中獎機率越高。包括西堤牛排的「優格咖哩醬」、石二鍋的「烏龍麵」、王品嚴選的「水餃」等產品，均可適用。

王品推出滿額抽獎活動，買水餃也有機會抽中iPhone 15。圖／王品提供
王品推出滿額抽獎活動，買水餃也有機會抽中iPhone 15。圖／王品提供

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