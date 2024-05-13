牛肉麵99元！姓名有「三商巧福」任一字 免費吃滷排骨

快拿出身份證！「三商巧福」限時推出姓名對對碰活動，凡名字有「三、商、巧、福」任一字，用餐就加送「滷排骨」；另外「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」也限時享優惠價99元。「王品」則針對零售商品推出優惠，消費滿99元，就有機會抽中iPhone 15、Dyson空氣清淨機。

牛肉麵連鎖餐廳「三商巧福」自5月14日至5月22日期間，推出2024生日慶活動，包括「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」，原價130元，限時優惠價99元，現省31元。除此之外，5月14日至5月16日期間，凡姓名中有「三、商、巧、福」任一字，憑身份證件並消費任一主餐，即可獲得「滷排骨」一份。針對app會員，另有多項優惠，單筆消費滿150元，即贈送「買套餐、送套餐」優惠券，例如購買「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」（230元），就可獲贈「牛肉炸醬麵＋現燙青菜＋中杯飲料」，現賺160元。