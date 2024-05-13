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長榮航空2024夏季線上旅展 精選多條航線最低72折起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於現場打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼。圖為長榮航空787客機。記者黃仲明／攝影
2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於現場打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼。圖為長榮航空787客機。記者黃仲明／攝影

長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，桃園-清邁8,170元起（未稅）、桃園-北海道15,555元起（未稅）；歐美航線桃園-巴黎25,200元起（未稅）、桃園-西雅圖28,571元起（未稅），數量有限。

長榮航空表示，除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅立即獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。

長榮航空指出，團體旅遊部分，與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，讓您輕鬆享受歐洲及北美各區的風情美景。法比荷8日80,900元起、英法雙國10日136,900元起、北歐四國13天153,900元起。美加雙城西雅圖、溫哥華7日80,999元起。

此外， 「無限萬哩遊」會員至「會員優惠購票專區」享指定航線獨家折扣，購票還可參加巴黎奧運主題限量商品組抽獎，詳情可至長榮航空官網查詢。

長榮航空即日起至6月6日23:59止推出2024夏季線上旅展，精選航線最低72折起。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至6月6日23:59止推出2024夏季線上旅展，精選航線最低72折起。圖／長榮航空提供

旅展 桃園 長榮

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