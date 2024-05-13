長榮航空2024夏季線上旅展 精選多條航線最低72折起

長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，桃園-清邁8,170元起（未稅）、桃園-北海道15,555元起（未稅）；歐美航線桃園-巴黎25,200元起（未稅）、桃園-西雅圖28,571元起（未稅），數量有限。

長榮航空表示，除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅立即獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2%折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。

長榮航空指出，團體旅遊部分，與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，讓您輕鬆享受歐洲及北美各區的風情美景。法比荷8日80,900元起、英法雙國10日136,900元起、北歐四國13天153,900元起。美加雙城西雅圖、溫哥華7日80,999元起。