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18天生啤酒199元喝到飽！「台北啤酒節」限時限額開喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「台北啤酒節」即日起至6月2日的周末午後，於台北啤酒工場舉辦。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「台北啤酒節」即日起至6月2日的周末午後，於台北啤酒工場舉辦。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北啤酒工場不但是台灣啤酒的發源地，也是台北都會區中目前還在生產運作的百年啤酒廠，更是台灣唯一橫跨傳統與現代的活古蹟。除平日接受團體預約即可體驗深入導覽，即日起至6月2日的周末午後，更敞開大門舉辦「台北啤酒節」，打造視覺、聽覺和味覺的三重盛宴。活動主題以啤酒泡泡為概念，結合夏日洋溢氣氛，打造北啤專屬的巨型繽紛泡泡拍照裝置，創造「台啤綠」結合「夏日粉」的魔幻吸睛效果。

活動現場除販售最受歡迎的現壓生啤酒外，台北啤酒工場發揮百年傳承的工藝，特別釀製「金牌艾爾」、「迷霧協奏曲」、「愛戀紅寶石」、「DIPA」、「DIPA-TRIPLE」及「德式小麥」等6款北啤限量精釀啤酒，與消費者分享啤酒多元文化的產品，另特別設置「台酒限定」攤位販售烤香腸及酒廠特調酒款。

在活動期間，每週六、日下午兩點半至四點半時段規劃了Happy Hour，只要199元便能享受18天生啤酒喝到飽，此活動為每日限時限額，售完為止。此外還有知名餐車進駐，包括無星主廚快餐車獨家開發的「墨西哥啤酒捲餅」、The Drill Food Ttuck鑽頭餐車的「威爾斯兔子巧巴達」、狸66移動販売車的「台啤醬燒豚五花」、VegOut耍廢髒熱狗的「避風塘台啤炸雞」、OPPAS WORLD 偶巴吃貨的「啤酒果凍」、RocketCat 火箭貓美式餐車的「蒜辣啤酒蝦義大利麵」、Move Fire 牧焰美式餐車的「黃金脆薯佐台啤起司醬」、WalkBarista 瓦克咖啡的「咖啡調酒」。

現場除了美酒和佳餚，活動期間每天都有精彩現場表演，不僅有拿下2023金牌創世代冠軍樂團桑尼 Sonnie壓軸帶來精彩演出外，台北啤酒節泡泡酒吧更是誓言創造夏日喝酒最佳氣氛，在實力派街頭藝人現場不間斷演出中，為你帶來最助興的音樂啤酒節，絕對嗨翻全場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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