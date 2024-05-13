Levi’s®再攜手加州街牌ERL 復古風格重塑經典單品 限量登台開賣！

去年創立於南加州的街牌ERL首度與丹寧服飾大廠Levi’s®合作，利用復古風格設計重新詮釋經典原創丹寧風貌，受到潮流人士的喜愛，因此掀起風潮。於是今年夏季雙品牌再度攜手，援用相同概念，展現出加州海灘的陽光活力與美式經典氛圍，並限量登台開賣！

Levi's®與ERL聯名系列包括了靴型丹寧褲、羊羔毛丹寧背心、丹寧連身褲、裙和丹寧肩背包，皆選用淺色水洗丹寧布料製成，集合多種版型服飾，創造出多變風格。ERL受到70年代的Levi's®服飾輪廓啟發，將淺色水洗的羊羔毛丹寧背心，以三層內襯並於衣襬底部襯以毛絨的羊羔毛內裡裝飾；略為長版設計，具有雙品牌鋼印的金屬鈕釦、背面和側邊採用Z字形縫線，以及正面右邊衣襬有著ERL專屬刺繡。而女裝重點為丹寧連身裙，以正面中心排釦為特色，採用直筒剪裁與Z字形側縫線，兩側備有實用內接式口袋，右下方裙擺處亦由ERL標誌點綴，強調造型的原創細節。

AllSaints因應創立30周年，與TEN THOUSAND COFFEE跨界合作，從即日起到5月24日為止，提供個性黑潮限量餐點。圖／AllSaints提供

說到聯名，英倫時尚品牌AllSaints則因應創立30周年，在台與餐飲名店TEN THOUSAND COFFEE跨界，從即日起到5月24日為止，提供個性黑潮限量餐點。聯名套餐汲取品牌代表的黑、白、灰色系，將象徵搖滾黑色的黑巧克力加入TEN THOUSAND COFFEE招牌餐點裡，推出醇濃黑咖啡拿鐵、醇濃巧克力拿鐵及黑可頌三款特色餐點，限定於TEN THOUSAND COFFEE微風廣場店銷售。

Levi's®與ERL聯名系列羊羔毛丹寧背心，10,900元。圖／Levi's®提供

Levi's®與ERL聯名系列丹寧連身裙，11,900元。圖／Levi's®提供