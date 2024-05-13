樂高攜手IKEA快閃信義區 把積木融入生活打造限定居家展間

小小一顆積木堆疊起來卻能有無限變化，這就是樂高®（LEGO）能夠長紅超過90年的契機。現在品牌更跨界攜手家居家飾用品龍頭的IKEA選在台北信義區打造期間限定居家展間，落實結合生活的概念，讓空間融入「樂高®風」。

樂高®有感軟裝設計在亞洲掀起討論熱潮，於是在台首度推出全新「樂高®風」嶄新居家風格概念，將樂高元素融入居家擺設，延伸出無限創意。因此自即日起至5月31日，在台北信義威秀中庭廣場打造限定居家展間，現場展示三間不同主題展間，分別代表不同的居家情境風格，更邀請專業認證的黃彥智設計大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」、吊燈「空中花園」，三樣創作對應展間主題。

自即日起至5月31日，樂高攜手IKEA在台北信義威秀中庭廣場打造限定居家展間。圖／LEGO提供

其中像客廳部分，就藉由地球儀、倫敦紅色電話亭、偉士牌125等盒組，營造出喜歡旅遊的一家人的設定，拼砌出旅遊回憶，在家中就能環遊世界。而在個性風格的書房則融入千年鷹號™、麥拉倫 MP4/4 艾爾頓冼拿等盒組，傳達房間主人的個人特色與喜好。最後展現品味生活氛圍的廚房，則有葛飾北齋－神奈川沖浪裡、玫瑰花束等花藝系列盒組巧妙妝點，將溫馨、幸福感融入到居家空間中。

個性風格的書房則融入千年鷹號™、麥拉倫 MP4/4 艾爾頓冼拿等盒組，傳達房間主人的個人特色與喜好。圖／LEGO提供

同時在居家展間快閃活動期間，除了提供全店線上下單，不限金額免運寄送到家服務外，更祭出多項滿額限定消費活動，包括樂高®沙發造型手機支架等，成為消費者日常啟發創意的啟發，暢遊在樂高世界裡。

居家展間快閃活動期間，除了提供全店線上下單，更祭出多項滿額限定消費活動，包括樂高®沙發造型手機支架。ㄒ